OpenAI intră într-o nouă fază de creștere accelerată. Compania americană de inteligență artificială își propune să ajungă la aproximativ 8.000 de angajați până la finalul anului 2026, aproape dublu față de cei circa 4.500 din prezent.

Urmărește cele mai noi producții video TechRider.ro - articolul continuă mai jos -

Planul vine într-un moment în care competiția pe piața AI devine tot mai intensă, iar presiunea pe monetizare crește. De altfel, direcția este clară: mai mult focus pe clienții business și pe venituri.

Angajări accelerate și extindere rapidă

Ritmul de recrutare ar putea deveni unul impresionant. În acest an, OpenAI ar putea ajunge să angajeze până la 12 persoane pe zi, potrivit planurilor interne.

Compania vizează în special roluri în dezvoltare de produse, inginerie, cercetare și vânzări. În paralel, apar și poziții noi – „ambasadori tehnici” – specialiști care vor lucra direct cu firmele pentru a le ajuta să integreze mai eficient soluțiile AI.

Extinderea se vede și în infrastructură. OpenAI a închiriat un nou spațiu de birouri în San Francisco, iar suprafața totală ocupată în oraș a ajuns la aproximativ 93.000 de metri pătrați.

Presiune pe segmentul corporate

Schimbarea de strategie nu este întâmplătoare. Anthropic, unul dintre principalii rivali, câștigă teren în zona clienților corporate, iar OpenAI încearcă să recupereze.

Date analizate de Ramp, un start-up american specializat în plăți și managementul cheltuielilor pentru companii, pe baza a peste 50.000 de clienți, arată că firmele care adoptă pentru prima dată soluții AI aleg Anthropic de trei ori mai des decât OpenAI – o inversare față de anul anterior, potrivit Financial Times.

OpenAI respinge însă concluziile. „Ideea potrivit căreia cota de piață în segmentul enterprise poate fi dedusă din datele de card de credit Ramp este absurdă. E ca și cum ai spune că vânzările globale de lămâi pot fi calculate pe baza standului de limonadă al copilului meu”, a declarat un purtător de cuvânt al companiei.

Acesta a subliniat că marile contracte, de ordinul milioanelor de dolari, nu sunt plătite cu cardul și nici nu trec, în mod obișnuit, prin astfel de platforme.

Reset intern: mai puține experimente, mai mult focus

În interiorul companiei, mesajul este unul clar. La finalul lui 2025, CEO-ul Sam Altman le-a cerut angajaților să revină la concentrarea pe produsul principal, ChatGPT.

În aceeași direcție merge și Fidji Simo, care conduce divizia de aplicații. Aceasta a cerut echipelor să renunțe la „proiectele secundare” și să prioritizeze câteva direcții cheie: dezvoltarea modelului de codare Codex, atragerea clienților corporate și transformarea ChatGPT într-un instrument de productivitate.

„Instrumentele de programare au deschis complet noi direcții pentru ceea ce putem face. Schimbă modul în care gândești produsele și modul în care abordezi piața”, a explicat un executiv OpenAI.

Problema monetizării

Deși ChatGPT are peste 900 de milioane de utilizatori activi, mai mult de 90% dintre aceștia nu plătesc pentru serviciu. Iar acest lucru pune presiune directă pe modelul de business.

Compania explorează mai multe variante de monetizare: publicitate, produse dedicate companiilor, modele video și chiar inițiative în zona hardware.

În paralel, atât OpenAI, cât și Anthropic continuă să opereze pe pierdere, investind miliarde de dolari în dezvoltarea modelelor AI. În perspectivă, ambele sunt văzute ca posibile candidate pentru listări pe bursă.

Un pariu riscant

Strategia nu este lipsită de riscuri. Un investitor avertizează că OpenAI ar putea ajunge „într-un teritoriu neutru” între Google, dominant pe zona de consumatori, și Anthropic, tot mai bine poziționată în segmentul corporate.

Pentru a evita acest scenariu, compania încearcă să joace pe ambele fronturi. Mizează pe integrarea produselor și pe creșterea numărului de clienți plătitori.

Estimările interne arată că până la finalul anului aproximativ jumătate din veniturile OpenAI ar putea proveni din segmentul corporate, în creștere de la circa 40% în prezent. Un semnal clar că direcția s-a schimbat – și că lupta pentru piața enterprise abia începe.