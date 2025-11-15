Elon Musk poate continua cu procesul împotriva Apple și OpenAI, decide un judecător american / X acuză cei doi giganți de monopol pe piața de chatboți AI pe smartphone-uri

Apple și producătorul ChatGPT, OpenAI, nu au reușit să convingă un judecător federal să respingă procesul intentat de X Corp, compania lui Elon Musk, care îi acuză de conspirație în vederea monopolizării piețelor de smartphone-uri și chatboți generativi cu inteligență artificială, relatează Reuters.

În hotărârea sa, judecătorul districtual american Mark Pittman din Fort Worth, Texas, a declarat că platforma de socializare X a lui Musk și startup-ul xAI pot continua pentru moment procesul, într-o victorie preliminară pentru antreprenorul miliardar într-o bătălie pentru dominarea inteligenței artificiale.

Pittman a declarat în ordinul său că acesta nu trebuie considerat ca fiind o judecată asupra fondului acuzațiilor X și că va examina disputele privind faptele într-o etapă ulterioară a cazului.

Companiile lui Musk afirmă că Apple a încălcat legislația antitrust

OpenAI a precizat într-un comunicat că procesul este „în concordanță cu modelul continuu de hărțuire al domnului Musk și așteptăm cu nerăbdare să demonstrăm acest lucru în instanță”.

Companiile lui Musk au susținut în procesul intentat în august că Apple a încălcat legea antitrust prin integrarea exclusivă a ChatGPT în funcțiile Apple Intelligence de pe iPhone și alte dispozitive Apple. Procesul susținea că Apple a exclus ilegal concurenții în parteneriatul său cu OpenAI.

X și xAI au susținut, de asemenea, că Apple a consolidat exclusivitatea prin includerea ChatGPT în lista sa de „aplicații indispensabile”, în timp ce a marginalizat concurenții în App Store.

Apple, în cererea de respingere a procesului, a afirmat că acordul său cu OpenAI nu este exclusiv și că plângerea nu invocă niciun acord care să împiedice Apple să colaboreze cu alți chatboti.

„Alegerea unui partener în primul rând nu este ilegală”, a declarat Apple în fața instanței.

Apple a negat orice comportament anticoncurențial, declarând instanței că alți chatboți rămân disponibile prin browsere și aplicații, iar X și Grok ocupă locuri fruntașe în topurile App Store.

OpenAI, în răspunsul său la proces, l-a acuzat pe Musk că a dus „o campanie de război juridic” împotriva OpenAI și ChatGPT. Musk a dat în judecată OpenAI și pe liderii săi într-o instanță federală din California.

ChatGPT de la OpenAI a devenit cea mai rapidă aplicație de consum din istorie în lunile care au urmat lansării sale la sfârșitul anului 2022.

xAI, compania lui Musk, a achiziționat X în martie pentru 33 de miliarde de dolari, pentru a-și îmbunătăți capacitățile de instruire a chatbot-urilor. Musk a integrat, de asemenea, chatbot-ul Grok în vehiculele fabricate de compania sa de vehicule electrice, Tesla.