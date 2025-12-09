AI Checkout, un nou sistem de plăți online, introdus în România: Tranzacțiile pot fi aprobate direct în conversația cu chatbotul

MerchantPro, platforma SaaS de eCommerce folosită de magazine online, lansează, împreună cu NETOPIA Payments, instrumentul AI Checkout cu One Click Payment. Conform Economica.net, sistemul permite activarea plății cu un singur click cu cardul salvat, dar și conversații cu chatbotul AI dezvoltat de platformă.

MerchantPro, utilizată la nivel regional

Magazinele online care folosesc noua platformă de plăți au acces rapid la o tehnologie rezervată până acum retalierilor online mari. În noul flux, utilizatorul plătește prima dată printr-o tranzacție standard, iar cardul este tokenizat în infrastructura NETOPIA Payments. La comenzile ulterioare, plata se finalizează instant, cu un singur click sau chiar în interiorul dialogului cu chatbotul magazinului, dacă utilizatorul este autentificat în cont si are deja cardul salvat.

„Trecerea către AI Checkout, prin intermediul chatbot-ului de tip AI Shopping Assistant pe care l-am dezvoltat în echipa MerchantPro este un pas și mai departe, care deschide drumul către plăți agentice, în care interacțiunea cu brandul și confirmarea comenzii devin un proces unitar, asistat inteligent”, declară Arthur Rădulescu, CEO MerchantPro.

Platforma MerchantPro este folosită la nivel regional și are o experiență de peste 20 ani pe piața. În ultimii trei ani, platforma și-a consolidat prezența pe piața internă și internațională, cu peste 2.000 de magazine active în România și un număr în creștere continuă pe piața din sud-estul Europei.

Soluțiile de fast checkout duc la mai multe cumpărături

Raportul „Tokenization Revolution” al Mastercard din 2024, realizat pe baza datelor Juniper Research și citat de Economica.net, arată că plățile tokenizate reduc cu până la 3 puncte procentuale declinurile generate de verificări de securitate și cresc rata de aprobare, consolidând astfel conversia generală în eCommerce.

În paralel, studiul „Speed Sells”, realizat în 2023 pe piețe mature, arată că soluțiile de fast checkout duc la creșteri consistente ale conversiei; aproape jumătate dintre comercianți au raportat creșteri ale ratei de finalizare a comenzilor, cu o medie de peste 30% în scenariile analizate. Pentru cumpărător, beneficiul este imediat: un proces mai rapid, mai intuitiv și cu mai puține întreruperi.