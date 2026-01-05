Cum ajută inteligența artificială la studierea impactului pe care îl are turismul asupra focilor

Inteligența artificială ajută la studierea numărului de foci într-o zonă protejată din Scoția, reducând drastic timpul necesar pentru analizarea datelor. Plaja Newburgh beach, din Aberdeenshire, găzduiește sute de foci cenușii, transmite BBC.

Biologul marin și doctorand Claire Stainfield folosește imagini filmate cu drona pentru a monitoriza și număra animalele, cu scopul de a vedea dacă numărul turiștilor are un impact asupra populației de foci.

Ea spune că, în mod normal, procesarea datelor de la dronă i-ar fi luat ore întregi, dar acum folosește un instrument bazat pe inteligență artificială care face același lucru în câteva secunde. Speră ca această tehnologie să poată fi folosită și în alte domenii ale ecologiei.

Estuarul Ythan Estuary, de la plaja Newburgh, a devenit un loc oficial de odihnă pentru foci în 2017.

Acestea sunt zone protejate pe uscat unde focile ies din apă pentru a se odihni și a se reproduce. Claire spune că este locația perfectă pentru cercetarea ei.

„Dacă vorbești cu oameni de acum 50 de ani, îți vor spune că erau doar 10–20 de foci pe plajă”, a spus ea. „Acum, la vârf, sunt peste 3.000.”

Numărul turiștilor din zonă a crescut. Este ilegal să deranjezi focile în orice fel, așa că publicului i s-a cerut să rămână pe partea sudică a plajei.

Dronele recreaționale nu sunt permise, dar Claire a primit autorizație specială pentru cercetare.

Ea analizează cum împart oamenii și focile acest spațiu și dacă numărul tot mai mare de turiști afectează populația de foci.

„Cercetarea mea arată că, dacă oamenii rămân pe partea sudică a plajei, deranjul este minim, comparativ cu situațiile în care cineva merge pe partea nordică”, a spus ea.

Claire spune că a fost foarte ambițioasă cu amploarea studiului.

„Am încercat să colectez date o dată pe săptămână timp de doi ani, inclusiv pe parcursul unei ierni dure din Aberdeen”, a explicat ea.

„Asta oferă o imagine foarte bună a modului sezonier în care focile folosesc plaja. Imaginile de la dronă îmi dau locații GPS exacte ale locurilor unde stau.”

Ea a spus că, vara, focile se află mai mult la gura estuarului, unde petrec mai mult timp hrănindu-se și în largul mării.

Aceasta este și perioada în care plaja este mai aglomerată de oameni.

Iarna, când se reproduc și năpârlesc, focile tind să iasă la mal la linia de maree înaltă, foarte aproape de o alee și un punct de observație nou, folosite de vizitatori.

Plaja este de obicei mai liniștită iarna, din cauza vremii mai reci.

Claire spune că inteligența artificială o ajută enorm să proceseze datele, în loc să numere manual focile pe ecran.

„Aveam câte 1.000 de foci la o singură observație, așa că aveam nevoie de ceva care să-mi eficientizeze munca”, a spus ea.

Ea a explicat că nu a fost o soluție rapidă, deoarece a trebuit să antreneze manual modelul de AI să recunoască focile.

O imagine de dronă cu aproximativ 2.500 de foci ar fi durat, în mod normal, trei ore de procesare, dar modelul final de AI poate face asta acum în câteva secunde.

„Este uriaș, economisește foarte mult timp”, a spus ea.

„Zona mea de studiu a fost o oportunitate perfectă pentru a testa acest model, pentru că focile ies bine în evidență pe nisip.”

Următorul pas este să testeze sistemul în alte locații și apoi pe alte specii.

„Dronele și ecologia se dezvoltă foarte rapid, tot mai mulți oameni le folosesc”, a spus Claire.

„Oferă numărători precise, sunt mai puțin invazive și permit accesul în zone greu de atins, fără a deranja focile.

Să ai un instrument care să funcționeze împreună cu dronele ar ajuta enorm multe industrii care vor să le folosească.”