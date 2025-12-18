Aplicații inovatoare dezvoltate de elevi clujeni: una detectează cancerul de piele, alta folosește AI pentru a ajuta salvamarii să prevină înecul

Două aplicații create de elevi clujeni pot salva vieți. Prima scanează pielea și detectează leziuni canceroase. A doua folosește inteligența artificială pentru a ajuta salvamarii să prevină înecul. Ambele aplicații sunt rezultatul a șase luni de muncă în cadrul Academiei DpIT, scrie Mediafax.

Elevii clujeni au dezvoltat aplicații care răspund unor nevoi reale din comunitate. Echipele Preverderma și Code Neptune au lucrat timp de șase luni în companii IT, beneficiind de mentorat profesionist.

Echipa Preverderma îi include pe Bocance Alissa-Sofia-Maria, Nadăș Cătălin-Iuliu (Liceul Teoretic „Avram Iancu”), Coța Maria-Bianca, Nistor Iulian (Liceul de Informatică „Tiberiu Popoviciu”) și Vicașiu Vlad (Liceul Teoretic „Lucian Blaga”).

Aplicația dezvoltată de echipă scanează leziunile pielii. Oferă o evaluare a riscului de afecțiuni oncologice. Facilitează prevenția și intervenția timpurie.

Soluția poate fi folosită ca prim instrument de screening. Detectarea timpurie a leziunilor canceroase crește șansele de vindecare. Aplicația analizează imagini și identifică semne de risc.

Echipa Code Neptune este formată din Dan Luca (Colegiul Tehnic de Transporturi „Transilvania”), Filimon Gabriel-Cristian, Șerban Emilia-Roxana (Liceul Teoretic „Avram Iancu”), Groșan Giulia (Liceul Teoretic „Nicolae Bălcescu”) și Suciu Radu-Nicolae (Liceul de Informatică „Tiberiu Popoviciu”).

Prototipul utilizează camere inteligente și algoritmi AI. Ajută salvamarii să identifice rapid înotătorii aflați în pericol. Sistemul analizează fluxuri video live. Detectează situații periculoase și alertează imediat.

Această aplicație transformă modul de lucru al salvamarilor. Tehnologia AI procesează imagini mult mai rapid decât ochiul uman. Poate supraveghea simultan mai multe zone din apă.

Cele două echipe au participat la Academia DpIT, program organizat de Asociația „Descoperă-ți Pasiunea în IT”. Elevii au identificat probleme reale și le-au transformat în soluții tehnologice.

Programul oferă liceenilor șansa de a lucra în companii de tehnologie. Participarea este gratuită. Este susținut de peste 45 de parteneri din business și învățământ.

Proiectele din acest an au fost realizate de 21 de echipe din Cluj-Napoca, Turda, Dej, Oradea, Brașov, Câmpina, Iași, Fetești, Vaslui, Sibiu, Ploiești și București.

Cele două aplicații au fost prezentate la Gala „10 pentru Cluj”. Au primit premii la categoriile Inovație și Social de la primarul Emil Boc.