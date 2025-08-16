YouTube folosește inteligența artificială pentru a depista copiii care se dau drept adulți

YouTube a început să folosească inteligența artificială pentru a identifica utilizatorii minori care se prezintă drept adulți pe platforma de partajare video, ca răspuns la presiunile tot mai mari de a proteja copiii de conținut sensibil, potrivit TechExplore.

Noua funcție este implementată în Statele Unite, în contextul în care platformele de social media, inclusiv Instagram și TikTok, sunt supuse unui control riguros privind siguranța minorilor. Potrivit lui James Beser, director de management de produs pentru YouTube Youth, tehnologia folosește machine learning pentru a estima vârsta utilizatorilor, analizând factori precum tipul de videoclipuri urmărite și vechimea contului.

„Această tehnologie ne permite să deducem vârsta unui utilizator și să folosim aceste informații pentru a livra experiențe și protecții adaptate vârstei, indiferent de data de naștere declarată în cont”, a explicat Beser. Modelul completează sistemele existente de identificare a vârstei, iar utilizatorii suspectați că sunt minori vor primi notificări și li se va cere să își confirme vârsta prin card de credit, selfie sau act de identitate.

Platformele sociale sunt adesea acuzate că nu protejează suficient copiii. În Australia, ministrul comunicațiilor Anika Wells a anunțat că țara va interzice accesul copiilor sub 16 ani la YouTube, invocând riscurile algoritmilor care promovează conținut nepotrivit. Studiile arată că patru din zece copii australieni au fost expuși la materiale dăunătoare pe platformă.

Noile reguli australiene, care se vor aplica de la 10 decembrie, vizează și alte rețele precum Facebook, TikTok și Instagram, și sunt considerate printre cele mai stricte din lume. Alte state urmăresc cu atenție exemplul Australiei, evaluând dacă să adopte măsuri similare pentru protecția minorilor.

YouTube subliniază însă că rămâne o platformă de partajare video, nu o rețea socială, oferind o bibliotecă de conținut gratuit și de calitate, vizionată tot mai frecvent pe televizoare.