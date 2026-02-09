Comisia Europeană a intensificat presiunea asupra Meta, cerând companiei americane să permită accesul chatboților de inteligență artificială concurenți la infrastructura de comunicare comercială a WhatsApp, se arată într-un comunicat al Executivului european.

Solicitarea vine în contextul unei investigații antitrust aflate în fază preliminară, în care Bruxellesul consideră că Meta ar fi încălcat regulile europene de concurență.

Decizia intervine într-un climat politic sensibil, marcat de tensiuni persistente între Uniunea Europeană și Statele Unite privind reglementarea marilor companii de tehnologie.

Suspiciuni de abuz de poziție dominantă pe piața mesageriei

Potrivit concluziilor preliminare ale anchetei, Comisia Europeană susține că Meta ar fi folosit poziția sa puternică pe piața aplicațiilor de mesagerie pentru a restricționa accesul competitorilor. Mai exact, modificările aduse termenilor de utilizare ai WhatsApp, intrate în vigoare în luna ianuarie, ar fi „blocat efectiv” posibilitatea ca asistenții AI dezvoltați de terți să comunice cu clienții prin platformă.

Instituția europeană consideră că aceste schimbări riscă să închidă piața și să limiteze concurența într-un segment aflat într-o expansiune rapidă, cel al asistenților conversaționali bazați pe inteligență artificială.

Pentru a preveni efecte considerate ireversibile asupra concurenței, Comisia analizează adoptarea unor măsuri provizorii care să oblige Meta să mențină accesul competitorilor pe durata investigației.

„Nu putem permite companiilor tehnologice dominante să își folosească ilegal poziția pentru a-și crea un avantaj incorect”, a declarat comisarul european pentru concurență, Teresa Ribera, subliniind că intervenția rapidă ar putea fi necesară pentru a proteja funcționarea pieței.

O anchetă cu impact la nivelul întregului Spațiu Economic European

Investigația vizează Spațiul Economic European, care cuprinde cele 27 de state membre ale Uniunii Europene, alături de Islanda, Liechtenstein și Norvegia. Italia face excepție, autoritățile de la Roma deschizând în luna iulie o investigație separată, pe aceeași temă.

În evaluarea preliminară, Comisia apreciază că Meta este „probabil dominantă” pe piața aplicațiilor de mesagerie destinate consumatorilor și că ar fi abuzat de această poziție prin refuzul de a permite accesul rivalilor la o infrastructură considerată relevantă pentru distribuția serviciilor AI.

În acest context, Meta a primit o „declarație de obiecții” – un document formal prin care Comisia Europeană își expune suspiciunile și argumentele juridice. Trimiterea acestui document reprezintă un pas procedural important în anchetele antitrust, dar nu echivalează cu o decizie finală.

Compania are acum dreptul să răspundă acuzațiilor și să își prezinte punctul de vedere înainte ca Bruxellesul să decidă eventuale sancțiuni sau măsuri corective.

Meta respinge acuzațiile și contestă raționamentul Comisiei

Reprezentanții Meta au respins constatările preliminare, susținând că nu există motive pentru o intervenție a autorităților europene. Potrivit companiei, utilizatorii și dezvoltatorii au la dispoziție „numeroase opțiuni” pentru utilizarea inteligenței artificiale, prin intermediul magazinelor de aplicații, sistemelor de operare, dispozitivelor, site-urilor și parteneriatelor comerciale.

De asemenea, Meta contestă ideea că interfața WhatsApp destinată comunicării comerciale ar reprezenta un canal esențial de distribuție pentru chatboturile AI, argumentând că Bruxellesul pornește de la o evaluare greșită a importanței acestui punct de acces.

Ancheta, deschisă în luna decembrie, se înscrie în strategia mai largă a Uniunii Europene de a limita practicile anticoncurențiale ale marilor companii de tehnologie, majoritatea având sediul în Statele Unite. Demersurile Bruxellesului au atras în mod repetat critici din partea administrației președintelui american Donald Trump, potrivit informațiilor incluse în dosar.

Pe lângă această investigație, Meta este vizată și de alte proceduri la nivel european. Autoritățile analizează inclusiv modul în care Facebook și Instagram gestionează riscurile asociate utilizării rețelelor sociale de către copii.

Procese paralele și amenzi contestate

Compania a contestat, de asemenea, o amendă de 200 de milioane de euro aplicată anul trecut în baza Legii privind Piețele Digitale (Digital Markets Act), într-un dosar legat de politica prin care utilizatorii erau puși să aleagă între un abonament fără publicitate și un serviciu gratuit finanțat din reclame.

Comisia și Meta continuă discuțiile pentru identificarea unei soluții alternative care să răspundă îngrijorărilor autorităților europene.

Fără termen-limită pentru verdict

Executivul comunitar subliniază că legislația europeană nu impune un termen fix pentru finalizarea unei anchete antitrust. Totodată, trimiterea declarației de obiecții nu anticipează rezultatul final al procedurii, care va depinde de evoluția investigației și de răspunsurile furnizate de companie.