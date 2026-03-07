Directorul general al Broadcom, Hock Tan, a declarat că se așteaptă ca vânzările companiei de cipuri pentru inteligență artificială (AI) să depășească 100 de miliarde de dolari în 2027, într-un segment dominat în prezent de Nvidia, relatează Reuters.

Urmărește cele mai noi producții video TechRider.ro - articolul continuă mai jos -

Tan a precizat că societatea a asigurat deja lanțul de aprovizionare necesar pentru atingerea acestui obiectiv ambițios. „Avem capacitatea de a atinge această țintă în 2027”, a afirmat el.

În prezent, Broadcom estimează că veniturile din cipurile AI pentru trimestrul curent se vor situa la 10,7 miliarde de dolari. În 2026, vânzările de cipuri AI au fost de aproximativ 20 de miliarde de dolari, ceea ce sugerează o creștere rapidă a acestui segment.

În predeschiderea Bursei de la New York, acțiunile companiei au crescut cu aproximativ 6,8%, deși pe parcursul anului acestea au scăzut cu 8,3%. În paralel, Broadcom a anunțat un program de răscumpărare de acțiuni în valoare de 10 miliarde de dolari.

Pentru trimestrul doi fiscal, care se încheie pe 3 mai, societatea prognozează venituri de circa 22 de miliarde de dolari, depășind estimările analiștilor de 20,5 miliarde de dolari. În primul trimestru fiscal, încheiat la 1 februarie, vânzările au fost de 19,3 miliarde de dolari, în linie cu așteptările pieței.

Obiectivul anunțat de Broadcom reflectă creșterea rapidă a cererii globale pentru cipuri dedicate inteligenței artificiale, pe măsură ce aplicațiile AI se extind în diverse industrii.