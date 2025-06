AI-ul GPT-4o surprinde prin comportamente similare disonanței cognitive umane

Unul dintre cele mai avansate modele de inteligență artificială, GPT-4o, afișează comportamente care seamănă cu un fenomen psihologic caracteristic oamenilor: disonanța cognitivă, tendința de a căuta coerență între atitudini și acțiuni, relatează TechXplore.

Într-un raport publicat recent în Proceedings of the National Academy of Sciences, cercetătorii de la Harvard și Cangrade au arătat că GPT-4o pare să-și ajusteze „opiniile” în funcție de ceea ce a generat anterior, la fel cum oamenii își schimbă convingerile pentru a fi în acord cu alegerile făcute.

O reacție imită un mecanism psihologic uman bine documentat

Pentru experiment, cercetătorii au cerut modelului să scrie eseuri pro și contra liderului rus Vladimir Putin. Surprizător, opinia modelului despre Putin s-a modificat în mod semnificativ după scrierea acestor texte, și mai mult atunci când modelul credea că a ales singur ce eseu să scrie.

Această reacție imită un mecanism psihologic uman bine documentat: atunci când facem o alegere, tindem să ne schimbăm credințele pentru a ne justifica decizia, mai ales dacă o percepem ca fiind liberă. GPT-4o a manifestat ceva similar, deși nu are conștiință sau intenție proprie.

Cercetătorii subliniază că nu vorbim despre un AI conștient, ci despre un fenomen emergent prin care un algoritm imită unele tipare cognitive umane. Totuși, această „mimică” a gândirii umane ar putea influența modul în care AI-ul ia decizii și interacționează cu oamenii, uneori în moduri neașteptate.

Aceste tehnologii sunt mult mai aproape de modul în care gândim noi decât credeam

Pe măsură ce inteligența artificială devine tot mai prezentă în viața noastră, astfel de descoperiri ne provoacă să înțelegem mai bine cum funcționează aceste sisteme și ce impact ar putea avea asupra societății.

Așa cum spune unul dintre autorii studiului, Steve Lehr: „Faptul că GPT imită un proces complex de auto-reflecție, cum este disonanța cognitivă, fără să fie conștient, arată că aceste tehnologii sunt mult mai aproape de modul în care gândim noi decât credeam.”