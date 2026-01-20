dark
Creștere semnificativă a veniturilor OpenAI în 2025: 20 de miliarde de dolari, față de 6 miliarde în 2024

Redacția TechRider
20 ianuarie 2026
Logo OpenAI
ID 308293197 | Ai © Rokas Tenys | Dreamstime.com
OpenAI a anunțat că veniturile sale au depășit 20 de miliarde de dolari în 2025, în creștere semnificativă față de cele 6 miliarde de dolari înregistrate în 2024, potrivit unei postări a directorului financiar Sarah Friar, relatează Reuters.

Creșterea este atribuită extinderii infrastructurii de calcul a companiei, care a ajuns la 1,9 gigawați în 2025, comparativ cu 0,6 GW în 2024.

Numărul utilizatorilor activi zilnic și săptămânal a atins maxime istorice, a precizat Friar. Compania, susținută de Microsoft, a anunțat recent că va afișa reclame în ChatGPT pentru un segment de utilizatori din SUA, ca parte a strategiei de generare de venituri pentru acoperirea costurilor ridicate de dezvoltare a modelelor de inteligență artificială.

În paralel, Axios a relatat că responsabilul pentru politici publice al OpenAI, Chris Lehane, a declarat că firma se află „pe drumul cel bun” pentru lansarea primului său dispozitiv în a doua jumătate a anului 2026.

