Albania apelează la inteligența artificială pentru a combate corupția și a adera la UE / Este analizată posibilitatea unui „minister condus de AI”

Albania adoptă inteligența artificială (AI) ca instrument strategic pentru a-și accelera procesul de aderare la Uniunea Europeană (UE) și pentru a combate corupția extinsă, transmite Politico.

Conducerea țării, inclusiv premierul Edi Rama, analizează posibilitatea unui „minister condus de AI” pentru a elimina nepotismul și conflictele de interese. Rama a sugerat chiar că Albania ar putea deveni, într-o zi, „prima țară care are un întreg guvern cu miniștri-AI și un prim-ministru”.

Această viziune ambițioasă este susținută de personalități precum fostul politician Ben Blushi, care argumentează că „societățile vor fi mai bine conduse de IA decât de noi, pentru că [ea] nu va face greșeli, nu are nevoie de salariu, nu poate fi coruptă și nu se oprește din muncă”.

Utilizarea inteligenței artificiale în administrație

Țara a implementat deja AI în câteva domenii administrative-cheie, inclusiv prin utilizarea de drone și sisteme prin satelit pentru a monitoriza șantierele de construcții și a localiza plantațiile de canabis. Tehnologia este folosită, de asemenea, pentru a gestiona achizițiile publice și pentru a analiza în timp real tranzacțiile fiscale și vamale, în vederea identificării neregulilor.

Un accent major este pus pe valorificarea AI pentru a accelera aderarea la UE. Albania a încheiat un parteneriat cu Mira Murati, fostul director tehnic al OpenAI, pentru a folosi tehnologia în procesul complex de aliniere la acquis-ul comunitar, un corp de circa 250.000 de pagini de legi. Rama își propune să finalizeze procesul în cinci ani, comparativ cu cei șapte ani de care a avut nevoie Croația, prin utilizarea AI pentru a traduce și a identifica diferențele dintre legislația națională și cea a UE.

Cu toate acestea, unii, precum deputata de opoziție Jorida Tabaku, sunt sceptici. Deși susține inovația digitală, ea avertizează că inteligența artificială nu este un panaceu și că există riscul de a „implementa trecutul” dacă în programarea algoritmilor sunt implicați aceiași actori corupți. „Nu poți repara un sistem corupt punându-l în cloud”, spune ea.

Țara se confruntă și cu provocări practice, inclusiv o lipsă de expertiză tehnică, de centre de date și a unui cadru legal clar pentru guvernanța AI. În ciuda acestor obstacole, există o convingere printre unii, precum expertul local Gerond Taçi, că adoptarea acestei tehnologii este necesară.