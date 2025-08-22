dark
Albania apelează la inteligența artificială pentru a combate corupția și a adera la UE / Este analizată posibilitatea unui „minister condus de AI”

Redacția TechRider
22 august 2025
premierul albanez edi rama
Premierul albanez Edi Rama (Sursa foto: Rolf Poss / imago stock&people / Profimedia)
Albania adoptă inteligența artificială (AI) ca instrument strategic pentru a-și accelera procesul de aderare la Uniunea Europeană (UE) și pentru a combate corupția extinsă, transmite Politico.

Conducerea țării, inclusiv premierul Edi Rama, analizează posibilitatea unui „minister condus de AI” pentru a elimina nepotismul și conflictele de interese. Rama a sugerat chiar că Albania ar putea deveni, într-o zi, „prima țară care are un întreg guvern cu miniștri-AI și un prim-ministru”.

Această viziune ambițioasă este susținută de personalități precum fostul politician Ben Blushi, care argumentează că „societățile vor fi mai bine conduse de IA decât de noi, pentru că [ea] nu va face greșeli, nu are nevoie de salariu, nu poate fi coruptă și nu se oprește din muncă”.

Utilizarea inteligenței artificiale în administrație

Țara a implementat deja AI în câteva domenii administrative-cheie, inclusiv prin utilizarea de drone și sisteme prin satelit pentru a monitoriza șantierele de construcții și a localiza plantațiile de canabis. Tehnologia este folosită, de asemenea, pentru a gestiona achizițiile publice și pentru a analiza în timp real tranzacțiile fiscale și vamale, în vederea identificării neregulilor.

Un accent major este pus pe valorificarea AI pentru a accelera aderarea la UE. Albania a încheiat un parteneriat cu Mira Murati, fostul director tehnic al OpenAI, pentru a folosi tehnologia în procesul complex de aliniere la acquis-ul comunitar, un corp de circa 250.000 de pagini de legi. Rama își propune să finalizeze procesul în cinci ani, comparativ cu cei șapte ani de care a avut nevoie Croația, prin utilizarea AI pentru a traduce și a identifica diferențele dintre legislația națională și cea a UE.

Cu toate acestea, unii, precum deputata de opoziție Jorida Tabaku, sunt sceptici. Deși susține inovația digitală, ea avertizează că inteligența artificială nu este un panaceu și că există riscul de a „implementa trecutul” dacă în programarea algoritmilor sunt implicați aceiași actori corupți. „Nu poți repara un sistem corupt punându-l în cloud”, spune ea.

Țara se confruntă și cu provocări practice, inclusiv o lipsă de expertiză tehnică, de centre de date și a unui cadru legal clar pentru guvernanța AI. În ciuda acestor obstacole, există o convingere printre unii, precum expertul local Gerond Taçi, că adoptarea acestei tehnologii este necesară.

  • TechRider este o redacție dinamică, specializată în știri și analize despre tehnologie, gadgeturi și inovații. Echipa sa de jurnaliști pasionați oferă conținut relevant și actualizat, acoperind subiecte de la inteligența artificială la recenzii de produse, într-un stil accesibil și captivant pentru publicul român.

