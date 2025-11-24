Rusia nu se confruntă cu riscul unei „bule AI” (inteligenţa artificială) deoarece până acum investiţiile ţării nu au fost excesive, dar mulţi investitori pe plan global ar putea pierde bani deoarece costurile cu energia şi energia şi echipamentele scad, a declarat pentru Reuters Alexander Vedyakhin, adjunctul şefului Sberbank, transmite Agerpres.

Cea mai mare bancă din Rusia a evoluat de la un creditor tradiţional la un conglomerat tehnologic concentrat pe AI, iar Vedyakhin susţine că este o realizare că Rusia se află printre cele şapte ţări cu tehnologii locale AI.

Rusia trebuie să investească până la 580 miliarde de dolari

„Credem că investiţiile excesive în infrastructura AI ar putea să nu dea rezultate, ţinând cont de ritmul rapid al evoluţiei tehnologiei”, a explicat Alexander Vedyakhin.

Acesta a avertizat că unii investitori pe plan global ar putea pierde bani pe fondul publicităţii excesive din jurul cheltuielilor dedicate infrastructurii AI. Totuşi, a apreciat oficialul, Rusia trebuie să investească până la 580 miliarde de dolari în modernizarea reţelelor şi a generării de energie.

De asemenea, consideră Vedyakhin, inteligenţa artificială va conferi o influenţă vastă, la acelaşi nivel cu armele nucleare, ţărilor care vor fi lidere în această tehnologie, acordându-le superioritate în secolul XXI.

„AI este ca un proiect nuclear”

„AI este ca un proiect nuclear. Pe plan global apare un nou „hub nuclear”, unde fie ai propriul model de limbaj de mari dimensiuni (LLM) sau nu”, a declarat Vedyakhin. El a explicat că Rusia trebuie să aibă cel puţin două sau trei modele originale AI, nu „recalificate din modele străine”, pentru a fi folosite în domeniile sensibile, cum ar fi serviciile publice online, îngrijirea sănătăţii şi educaţia.

„Este imposibil să încarci informaţii confidenţiale într-un model străin. Este pur şi simplu interzis. Dacă faci asta ai parte de consecinţe neplăcute. Doar modelele ruseşti trebuie să gestioneze datele statului”, a apreciat oficialul.

Acesta a admis că Rusia este în urma liderilor pe segmentul puterii de calcul, în special în urma sancţiunilor occidentale, care limitează accesul la tehnologie, şi a avertizat că decalajul ar putea creşte.