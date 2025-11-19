Alibaba lansează un upgrade major pentru chatbotul său de inteligență artificială Qwen, în încercarea de a recupera terenul pierdut pe piața din China

Alibaba a anunțat lansarea unui upgrade semnificativ pentru chatbotul său de inteligență artificială Qwen, într-o încercare de a-și consolida poziția pe piața AI dedicată consumatorilor, un segment în care compania chineză a rămas în urma competitorilor direcți, scrie Reuters.

Noua aplicație Qwen, disponibilă gratuit, este construită pe cea mai avansată versiune a modelului lingvistic dezvoltat de Alibaba și poate fi accesată în China atât ca aplicație mobilă, cât și ca platformă web. Compania a precizat că o versiune internațională va fi lansată ulterior.

Potrivit comunicatului oficial, funcționalitățile aplicației vizează creșterea productivității utilizatorilor, prin generarea automată de documente complexe. „Cu o singură comandă, poate genera un raport de cercetare complet și poate produce automat o prezentare PowerPoint finisată, cu mai multe slide-uri, în câteva secunde”, a transmis Alibaba.

Versiunea lansată a intrat în faza de testare beta publică și este promovată drept „cel mai bun asistent personal de AI cu cel mai puternic model”.

Această mișcare marchează o schimbare strategică importantă pentru Alibaba, care în ultimii ani a preferat să își concentreze investițiile și resursele în zona de clienți enterprise, integrând soluții de inteligență artificială în serviciile sale de cloud. Comparativ cu rivalii săi, compania nu a urmărit cu consecvență dezvoltarea unei aplicații tip ChatGPT pentru publicul larg, fapt care a limitat performanțele sale pe segmentul consumer.

Lansarea noului Qwen are loc într-un moment tensionat pentru industria chineză de AI, marcată de un război agresiv al prețurilor. Fenomenul a fost alimentat în principal de DeepSeek, companie care a mizat pe reducerea costurilor de calcul și pe lansarea unor produse accesibile, strategie care a forțat întreaga piață să se adapteze. În acest context, Alibaba încearcă să recâștige teren și să demonstreze că poate concura cu liderii de piață.

Anterior, compania a lansat câteva instrumente AI orientate către consumatori, precum aplicația Tongyi, din care Qwen reprezintă o rebranduire. De asemenea, Alibaba a integrat servicii AI în browserul Quark, însă acestea nu au fost suficiente pentru a genera o prezență puternică pe piață. Deși Tongyi a fost una dintre primele aplicații chineze de asistență AI lansate public în 2023, adoptarea sa a rămas modestă.

Datele furnizate de platforma de monitorizare Aicpb.com arată că în septembrie, aplicația Tongyi a înregistrat 6,96 milioane de utilizatori activi lunar. În același interval, liderul pieței, Doubao — aplicația de AI a ByteDance — a avut 150 de milioane de utilizatori activi lunar. DeepSeek s-a situat pe poziția a doua, cu 73,4 milioane de utilizatori, iar Tencent a raportat 64,2 milioane.

Diferențele substanțiale dintre cifre evidențiază dificultățile cu care s-a confruntat Alibaba în încercarea de a transforma o tehnologie avansată într-un produs cu adoptare largă.

Rebranduirea Tongyi în Qwen și relansarea aplicației într-o formă mult mai puternică reprezintă astfel o încercare de repoziționare competitivă, într-un moment în care cererea pentru instrumente de asistență AI în rândul consumatorilor este în plină expansiune.

Prin noul Qwen, compania mizează atât pe capabilitățile tehnice ale modelului lingvistic dezvoltat intern, cât și pe accesibilitatea oferită de formatul gratuit. Lansarea unei versiuni globale ar urma să reprezinte un nou pas în consolidarea poziției internaționale a Alibaba pe segmentul AI, deși compania nu a oferit un calendar exact pentru disponibilitatea internațională.

Cu un ecosistem tehnologic extins și un portofoliu semnificativ în zona cloud, Alibaba încearcă să îmbine experiența acumulată în soluții enterprise cu nevoile utilizatorilor obișnuiți. Rămâne de văzut dacă reorientarea spre segmentul de consum, într-o piață dominată în prezent de ByteDance, DeepSeek și Tencent, va permite companiei să recâștige relevanța pierdută în ultimii ani.