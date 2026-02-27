Startup-ul californian Anthropic a respins solicitarea Pentagonului de a permite armatei americane să utilizeze fără restricţii modelele sale de inteligență artificială, invocând considerente etice, relatează Reuters.

Cererea venise din partea administraţiei fostului președinte Donald Trump, care stabilise un termen-limită pentru conformare.

„Aceste presiuni nu ne schimbă poziția: nu putem da curs solicitării cu conștiința împăcată”, a declarat Dario Amodei, CEO-ul Anthropic, într-un comunicat oficial. Prin această decizie, compania stabilește limite clare privind utilizarea tehnologiilor sale de AI în scopuri militare: supravegherea în masă a cetățenilor americani și armele autonome letale. „Utilizarea acestor sisteme pentru supravegherea în masă internă este incompatibilă cu valorile democratice”, a subliniat Amodei, adăugând că sistemele AI nu sunt încă suficient de fiabile pentru a controla armele mortale fără supervizare umană finală. „Nu vom furniza conștient un produs care să pună în pericol personalul militar și civilii americani”, a conchis el.

Decizia survine după ce secretarul american al apărării, Pete Hegseth, l-a convocat pe șeful Anthropic și a stabilit un ultimatum, folosind legislație din 1950 care permite guvernului să oblige companiile private să producă bunuri pentru apărarea națională. În acest context, Pentagonul solicitase tuturor furnizorilor de AI să ridice restricțiile privind utilizarea sistemelor lor pentru a extinde aria de aplicare a acestora, cu respectarea legii. Toți furnizorii au fost de acord, cu excepția limitelor stabilite de Anthropic.

Anthropic, fondată în 2021 de foști angajați OpenAI, a semnat în 2025 un contract de 200 de milioane de dolari cu Pentagonul pentru dezvoltarea prototipurilor de AI destinate securității naționale. Compania, susținută financiar de investitori precum Google și Amazon, a menținut întotdeauna o abordare etică. La începutul anului 2026, a publicat propriul „statut” care detaliază instrucțiuni pentru modelul său Claude, vizând prevenirea acțiunilor cu risc inadecvat.

Pentagonul ia în calcul să includă Anthropic pe lista companiilor considerate un „risc pentru lanțurile de aprovizionare”, ceea ce ar restricționa semnificativ contractele guvernamentale. În prezent, pe această listă se află doar companii străine precum Huawei și Kaspersky.

La momentul respectiv, valoarea Anthropic era estimată la 380 de miliarde de dolari, iar averea netă a lui Dario Amodei, în vârstă de 43 de ani, la 7 miliarde de dolari, potrivit Forbes.

Prin această poziție, Anthropic consolidează ideea că dezvoltarea și utilizarea inteligenței artificiale trebuie să fie ghidate de principii etice, chiar și atunci când se află sub presiunea intereselor de securitate națională.