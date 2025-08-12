Anthropic trage un semnal de alarmă pentru industria AI / Războiul pe drepturi de autor ar putea ruina dezvoltarea inteligenței artificiale

Mai multe organizații din industria inteligenței artificiale cer unei curți de apel să blocheze ceea ce descriu drept cel mai mare proces colectiv pe drepturi de autor certificat vreodată. Procesul, inițiat de trei autori împotriva companiei Anthropic pentru folosirea neautorizată a unor opere în antrenarea AI-ului său, ar putea implica până la 7 milioane de reclamanți și amenință, potrivit industriei, să „ruineze financiar” întregul sector AI, relatează ArsTechnica.

Anthropic susține că judecătorul William Alsup nu a realizat o analiză riguroasă a potențialei clase de reclamanți, bazându-se în schimb pe „50 de ani de experiență” proprie. Compania avertizează că, dacă cererea de apel va fi respinsă, riscă daune de sute de miliarde de dolari, cu un termen de doar patru luni până la proces. Fiecare reclamant ar putea solicita până la 150.000 de dolari, iar litigiul acoperă opere publicate în ultimul secol.

Presiune uriașă pentru o înțelegere amiabilă

Asociații precum Consumer Technology Association și Computer and Communications Industry Association susțin apelul Anthropic, avertizând că astfel de procese colective ar descuraja investițiile și ar afecta competitivitatea globală a SUA în domeniul AI.

În viziunea lor, riscul unor despăgubiri excesive va forța companiile să încheie tranzacții amiabile, evitând judecata pe fond și lăsând nerezolvate probleme juridice esențiale legate de drepturile de autor.

Obiecții și din partea autorilor

Surprinzător, apelul este sprijinit și de grupuri ce reprezintă autori, precum Authors Alliance sau Electronic Frontier Foundation. Aceștia invocă precedentul Google Books, unde dovedirea dreptului de proprietate intelectuală s-a dovedit extrem de complexă. Ei critică faptul că judecătorul nu a analizat cine sunt autorii implicați, ce tipuri de lucrări sunt afectate, ce licențe se aplică și dacă toți titularii de drepturi ar susține procesul.

În plus, există complicații suplimentare: edituri care nu mai există, opere cu drepturi împărțite între mai mulți deținători, autori decedați cu moștenitori multipli sau „opere orfane” cu titulari imposibil de identificat. Un proces de asemenea amploare ar putea necesita „sute de mini-procese” pentru clarificarea fiecărui caz.

Un „semnal de alarmă” pentru viitorul AI

Criticii deciziei spun că certificarea grăbită a clasei reprezintă un scenariu de tip „clopotul morții” (death knell), care ar putea împiedica definitiv clarificarea legalității folosirii operelor protejate pentru antrenarea modelelor AI, o tehnologie deja utilizată de sute de milioane de cercetători, autori și profesioniști.