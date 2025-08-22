Roboți înzestrați cu AI dezasamblează electronice vechi pentru a salva elemente valoroase

Conform unui raport al ONU, în 2022 s-au generat aproximativ 62 de milioane de tone de deșeuri electronice, dar numai 22% din acestea au fost reciclate. Restul, în valoare de peste 63 de miliarde de dolari, a ajuns în depozite de deșeuri sau incineratoare, o cifră care se estimează că va depăși 80 de miliarde de dolari până în 2030, transmite The Economist.

Urmărește cele mai noi producții video TechRider.ro - articolul continuă mai jos -

Recuperarea acestor materiale reprezintă o provocare, deoarece majoritatea deșeurilor electronice sunt zdrobite, contaminând componente valoroase și limitând eficacitatea tehnicilor specializate de extracție. O abordare mai eficientă implică dezasamblarea și sortarea prealabilă a produselor în funcție de compoziție, dar acesta este un proces laborios și costisitor, greu de automatizat. Cu toate acestea, o nouă generație de roboți alimentați de inteligența artificială (AI) este acum gata să abordeze această problemă.

Unii producători, precum Apple și Microsoft, dezvoltă roboți asistați de AI pentru a-și dezasambla propriile produse. Sistemul „Daisy” al Apple, de exemplu, a evoluat de la dezasamblarea unui singur model de iPhone la manipularea a peste 20 de modele cu ajutorul inteligenței artificiale.

Un obiectiv mai ambițios este urmărit de José Saenz și echipa sa de la Institutul Fraunhofer, care dezvoltă un sistem robotic flexibil pentru centrele de reciclare generale, capabil să gestioneze o gamă largă de deșeuri electronice.

Robotul lor asistat de AI identifică mai întâi un produs, cum ar fi un PC vechi, folosind camere și scanând codurile produsului pentru a accesa manualele de dezasamblare online. Apoi, determină componentele care merită recuperate, fie ca materii prime, fie pentru reutilizare, și generează o secvență precisă de dezasamblare folosind instrumentele cu care este echipat.

Echipa conectează în prezent aceste etape pentru a crea un singur dispozitiv capabil să finalizeze întregul proces.