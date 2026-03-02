Aplicația Claude, chatbotul dezvoltat de Anthropic, a urcat pe locul al doilea în clasamentul aplicațiilor gratuite din Apple App Store din SUA, în contextul disputei dintre companie și Departamentul Apărării al Statelor Unite, potrivit TechCrunch.

Ascensiunea vine pe fondul atenției publice generate de negocierile tensionate dintre Anthropic și Pentagon. Conform datelor citate anterior de CNBC, aplicația Claude ocupa sâmbătă poziția a doua în topul aplicațiilor gratuite din SUA. Pe primul loc se află OpenAI, cu aplicația ChatGPT, iar pe locul al treilea este Google Gemini, dezvoltat de Google.

Datele furnizate de Sensor Tower arată că, la finalul lunii ianuarie, Claude se situa în afara primelor 100 de aplicații gratuite. În februarie, aplicația a intrat în top 20, iar în ultimele zile a înregistrat o creștere rapidă: de pe locul șase miercuri, pe locul patru joi și pe locul doi sâmbătă.

Evoluția are loc în paralel cu conflictul dintre Anthropic și administrația americană. Compania a încercat să negocieze includerea unor garanții care să împiedice utilizarea modelelor sale de inteligență artificială pentru supraveghere internă în masă sau pentru dezvoltarea de arme complet autonome. În urma acestor discuții, președintele Donald Trump a dispus ca agențiile federale să înceteze utilizarea produselor Anthropic, iar secretarul Apărării, Pete Hegseth, a declarat că firma reprezintă un risc pentru lanțul de aprovizionare al departamentului.

Ulterior, OpenAI a anunțat un acord separat cu Pentagonul. Directorul general al companiei, Sam Altman, a precizat că înțelegerea include măsuri de protecție legate de supravegherea internă și utilizarea armelor autonome.