Inteligența artificială conformă cu Sharia / O companie din Malaezia lansează NurAI, un chatbot care oferă sfaturi conforme cu valorile islamice

George Radu
12 august 2025
Credincios musulman care citește din Coran
Coran. Credit foto: Godong / Alamy / Profimedia
O companie din Malaezia, Zetrix AI, a dezvoltat un chatbot inteligent denumit NurAI, dedicat comunității musulmane din întreaga lume. Creat pe baza tehnologiei open-source a startup-ului chinez DeepSeek, NurAI oferă răspunsuri și sfaturi în patru limbi, malaeziană, indoneziană, arabă și engleză, pe teme ce țin de viața cotidiană, sănătate, finanțe și legislație conform valorilor Sharia, anunță Bloomberg.

Lansarea oficială va avea loc săptămâna aceasta în Malaezia, iar în următoarele luni platforma va integra și avatare digitale ale unor savanți islamici care vor răspunde întrebărilor utilizatorilor. Prin combinarea arhitecturii „Mixture of Experts”, preluată de la DeepSeek, chatbot-ul poate procesa rapid întrebările, cu un consum redus de resurse.

Inovația în inteligența artificială poate apărea oriunde

„Inovația în inteligența artificială poate apărea oriunde, nu doar în centrele tehnologice occidentale sau chineze,” a declarat Fadzli Shah, șeful departamentului de AI din cadrul Zetrix.

Dezvoltat în cadrul colaborării guvernamentale ASEAN-China AI Lab, NurAI este conceput pentru a oferi o alternativă localizată modelelor AI occidentale sau chineze, adaptată specific pentru țările cu majoritate musulmană. Platforma va fi disponibilă inițial gratuit, cu versiuni plătite între 5 și 50 de dolari lunar.

Potențial de a deservi o comunitate globală de aproximativ două miliarde de oameni

Pe termen lung, Zetrix își propune să extindă utilizarea NurAI în Orientul Mijlociu și Africa, cu adaptări regionale bazate pe date locale. În plus, compania colaborează deja cu sistemul judiciar sharia din Malaezia pentru a automatiza procese administrative folosind această tehnologie.

NurAI se diferențiază de alte platforme similare prin implicarea unui consiliu de clerici și învățați islamici din mai multe țări, care asigură că răspunsurile respectă strict principiile Sharia.

Această lansare marchează un pas important în crearea unor tehnologii AI sensibile cultural și religios, cu potențial de a deservi o comunitate globală de aproximativ două miliarde de oameni.

  • George Radu este un autor care abordează subiecte variate din domeniul tehnologiei, apărării și viitorului. Domeniile sale de expertiză includ inteligența artificială etică, interfețele om-mașină (HMI), realitatea augmentată și virtuală aplicată (XR), precum și impactul social și cultural al noilor tehnologii. Nu se teme să pună întrebări dificile și să exploreze implicațiile filozofice ale inovațiilor tehnologice.

