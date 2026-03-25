Armata Germaniei testează utilizarea AI pentru accelerarea procesului decizional

Forțele armate ale Germania analizează introducerea unor sisteme bazate pe inteligență artificială, menite să accelereze procesul decizional în situații de conflict. Inițiativa vine în contextul lecțiilor desprinse din Războiul din Ucraina, informează MEDIAFAX.

Generalul Christian Freuding a explicat că utilizarea datelor acumulate pe parcursul războiului permite dezvoltarea unor modele AI capabile să anticipeze comportamentul adversarului și să sugereze reacții adecvate. „Ucrainenii valorifică volumele de date colectate în ultimii ani, iar inteligența artificială poate identifica tipare și recomanda contramăsuri pe baza experiențelor anterioare”, a precizat acesta.

Planurile prevăd utilizarea datelor provenite atât din conflictul din Ucraina, cât și din exercițiile militare germane

Oficialul a subliniat că astfel de analize ar putea fi realizate mult mai rapid cu ajutorul AI, în condițiile în care, în prezent, ele implică sute de specialiști și zile întregi de muncă, potrivit Reuters.

Planurile prevăd utilizarea datelor provenite atât din conflictul din Ucraina, cât și din exercițiile militare germane, pentru antrenarea acestor sisteme, în conformitate cu doctrinele operaționale ale armatei germane.

Inteligența artificială va avea exclusiv un rol de suport

Cu toate acestea, generalul Freuding a insistat că inteligența artificială va avea exclusiv un rol de suport: deciziile finale vor rămâne în responsabilitatea factorului uman. „Analiza și decizia echilibrată vor aparține întotdeauna soldatului”, a subliniat el.

Deși nu a fost ales încă un sistem concret, integrarea acestei tehnologii este considerată o prioritate pentru autoritățile de la Berlin. Sunt evaluate atât soluții dezvoltate în Europa, cât și tehnologii din Statele Unite, însă accentul este pus pe protejarea suveranității și securității datelor.

În paralel, armata Statele Unite utilizează deja platforma AI Maven, dezvoltată de Palantir, pentru analizarea datelor de pe câmpul de luptă.