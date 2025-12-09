Croaţia cumpără 18 tunuri Caesar franceze şi îşi va moderniza cele 12 avioane Rafale cu ajutorul Franţei

Croaţia a confirmat luni, în timpul unei vizite a premierul croat Andrej Plenkovic la Paris, achiziţionarea a 18 tunuri automotor franceze Caesar pentru întărirea artileriei sale şi s-a angajat să modernizeze cele 12 avioane de vânătoare Rafale ale sale cu ajutorul Franţei, informează agenția de știri AFP, citată de Agerpres.

„Suntem foarte bucuroşi de dinamicile din apărare”, a declarat premierul croat în faţa presei după o discuţie cu preşedintele francez Emmanuel Macron la Palatul Elysee.

Guvernele celor două ţări au semnat un acord confirmând comandarea a 18 tunuri Caesar. Ministerul croat al Apărării anunţase la începutul lui noiembrie această achiziţie pentru o sumă de 320 de milioane de euro.

Achiziţia va fi realizată „cu ajutorul noului instrument european Safe dedicat finanţării bazei industriale şi tehnologice a apărării europene”, a subliniat Emmanuel Macron. „Aceasta este o concretizare elocventă a lucrurilor pentru care am luptat noi în ultimele luni la nivel european”, a adăugat el cu privire la efortul de reînarmare ale Europei şi dorinţa Franţei ca acest efort să se sprijine pe echipamente europene.

De asemenea, o scrisoare de intenţie a fost semnată pentru ca Franţa să ajute la modernizarea celor 12 aparate Rafale ale constuctorului Dassault achiziţionate de Zagreb, „la un standard tehnologic echivalent celui în curs din cadrul forţelor noastre aeriene şi spaţiale”, a declarat preşedintele francez.

Nu în ultimul rând, cele două ţări membre ale Uniunii Europene şi NATO au semnat un plan de acţiune pe trei ani 2026-2028 pentru „consolidarea” parteneriatului lor strategic încheiat în 2021, a mai anunţat Macron.

El a amintit că între 2021 şi 2024, schimburile comerciale dintre cele două state au progresat cu 40%, iar investiţiile companiilor franceze în Croaţia practic s-au triplat.