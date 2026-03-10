Inteligența artificială ar putea ajunge, în doar un an sau cel mult un an și jumătate, să îndeplinească la nivel uman majoritatea sarcinilor profesionale realizate astăzi de angajații din birouri. Avertismentul vine de la Mustafa Suleyman, directorul Microsoft AI, într-un interviu acordat publicației Financial Times.

Declarația se înscrie într-o serie tot mai lungă de predicții venite din industria tehnologică, care sugerează că piața muncii ar putea intra într-o perioadă de transformare profundă.

Potrivit lui Suleyman, inteligența artificială ar putea atinge în curând „performanțe la nivel uman în majoritatea, dacă nu chiar în toate sarcinile profesionale”.

Mai concret, spune el, aproape orice activitate care presupune „să stai la un computer” ar putea fi automatizată complet de AI în următoarele 12–18 luni. Printre domeniile menționate se numără contabilitatea, serviciile juridice, marketingul sau managementul de proiect.

O schimbare majoră pentru profesiile de birou

În a doua jumătate a secolului XX, o diplomă MBA sau drept era considerată aproape o garanție pentru o carieră stabilă și bine plătită. Fondatorul revistei Fortune, Henry Luce, descria acea perioadă drept „Secolul American”, în care astfel de studii reprezentau o poartă către visul american.

Astăzi însă apare o întrebare incomodă: ce se întâmplă dacă acele joburi de birou dispar sau sunt preluate de inteligența artificială?

Suleyman crede că evoluția rapidă a tehnologiei face acest scenariu tot mai realist. El indică creșterea exponențială a puterii de calcul drept principalul motor al transformării.

Pe măsură ce această capacitate crește, spune el, modelele AI ar putea ajunge să scrie cod mai bine decât majoritatea programatorilor umani.

Avertismente similare din industria AI

Declarațiile directorului Microsoft AI nu sunt singurele de acest fel. În ultimele luni, mai mulți lideri din tehnologie au lansat avertismente asemănătoare.

Cercetătorul în inteligență artificială Matt Shumer a comparat momentul actual cu începutul anului 2020, când pandemia era pe punctul de a lovi Statele Unite. Diferența, spune el, este că transformarea provocată de AI ar putea fi chiar mai dramatică.

Atât Shumer, cât și CEO-ul OpenAI Sam Altman, au scris recent despre sentimentul de îngrijorare — chiar de tristețe — provocat de ritmul în care tehnologia pe care au contribuit să o dezvolte ar putea face unele profesii inutile.

Predicții similare au apărut și în 2025. CEO-ul Anthropic, Dario Amodei, avertiza anul trecut că inteligența artificială ar putea elimina până la jumătate dintre joburile de birou de nivel entry-level.

La rândul său, CEO-ul Ford Jim Farley estima că AI ar putea reduce la jumătate numărul joburilor de birou din Statele Unite.

Într-un comentariu publicat de The Atlantic, jurnalistul Josh Tyrangiel spunea că Statele Unite nu sunt pregătite pentru această schimbare și compara tăcerea recentă a directorilor executivi pe acest subiect cu momentul în care vezi „o aripioară de rechin ieșind la suprafața apei”.

Între timp, discuția a revenit în prim-plan.

La Forumul Economic Mondial de la Davos, CEO-ul SpaceX Elon Musk a declarat că inteligența artificială generală (AGI) — sisteme capabile să egaleze sau chiar să depășească inteligența umană — ar putea apărea chiar în cursul acestui an.

Realitatea actuală: impact limitat asupra joburilor

În ciuda acestor avertismente, impactul real al inteligenței artificiale asupra profesiilor de birou rămâne, deocamdată, relativ modest.

Un raport publicat în 2025 de Thomson Reuters arată că avocații, contabilii și auditorii folosesc AI în principal pentru sarcini punctuale, precum analiza documentelor sau verificarea unor proceduri de rutină.

Rezultatul: creșteri moderate de productivitate, dar departe de o automatizare completă a profesiilor.

Există și exemple în care tehnologia nu a adus beneficii. Un studiu realizat de organizația nonprofit Model Evaluation and Threat Research (METR) a constatat că utilizarea AI de către dezvoltatorii software a făcut ca sarcinile acestora să dureze cu aproximativ 20% mai mult.

Beneficiile economice rămân concentrate în sectorul tech

Economiștii observă că avantajele economice generate de AI sunt, cel puțin pentru moment, concentrate aproape exclusiv în industria tehnologică.

Potrivit economistului-șef al Apollo Global Management, Torsten Slok, marjele de profit ale marilor companii tech au crescut cu peste 20% în trimestrul al patrulea din 2025. În schimb, indicele Bloomberg 500 — care reflectă economia mai largă — a înregistrat aproape nicio schimbare.

Slok a remarcat că investitorii nu cred că AI va genera creșteri semnificative ale profiturilor în afara sectorului tehnologic, potrivit estimărilor Wall Street pentru indicele S&P 500.

Primele semne de concedieri legate de AI

Totuși, există indicii că automatizarea începe să influențeze piața muncii. Aproximativ 55.000 de concedieri din 2025 au fost asociate cu utilizarea inteligenței artificiale, potrivit firmei de consultanță în recrutare Challenger, Gray & Christmas.

Microsoft, de exemplu, a concediat anul trecut 15.000 de angajați. Deși compania nu a invocat direct inteligența artificială ca motiv al restructurării, CEO-ul Satya Nadella scria într-un memo intern că organizația trebuie să își „regândească misiunea pentru o nouă eră”.

Pe piețele financiare, însă, temerile legate de automatizare se simt deja. Săptămâna trecută, acțiunile companiilor software au suferit o scădere abruptă, într-un fenomen pe care analiștii l-au numit „SaaSpocalypse”, referindu-se la sectorul software-as-a-service.

Declinul a venit după ce Anthropic și OpenAI au anunțat lansarea unor sisteme AI „agentice” pentru companii, capabile să îndeplinească multe dintre funcțiile pe care le oferă astăzi platformele SaaS.

Planurile Microsoft pentru era „superinteligenței”

În ciuda acestor incertitudini, Mustafa Suleyman rămâne convins că inteligența artificială va transforma radical modul în care funcționează organizațiile.

În viziunea sa, dezvoltarea unui model AI personalizat va deveni la fel de simplă ca publicarea unui podcast sau scrierea unui blog.

„Crearea unui nou model va fi ca realizarea unui podcast sau scrierea unui blog”, a spus el. „Va deveni posibil să proiectezi o inteligență artificială care să se potrivească nevoilor fiecărei instituții, organizații sau persoane de pe planetă.”

Obiectivul său declarat la conducerea Microsoft AI este atingerea „superinteligenței”. În paralel, compania încearcă să devină mai independentă de OpenAI și să dezvolte propriile modele fundamentale.

„Este cea mai importantă tehnologie a vremurilor noastre”, a declarat Suleyman. „Trebuie să dezvoltăm propriile modele fundamentale care să fie în avangarda absolută.”