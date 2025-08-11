Nu luați cele mai importante decizii în viață în funcție de sfaturile ChatGPT / O spune chiar Sam Altman, CEO-ul OpenAI

Sam Altman, CEO-ul OpenAI, a declarat recent că este neliniștit în legătură cu modul în care tot mai mulți oameni folosesc ChatGPT pentru a lua decizii importante în viață. Într-un mesaj publicat pe platforma X, el a explicat că, deși mulți tratează ChatGPT ca pe un terapeut sau antrenor personal, această dependență ridică semne de întrebare, relatează BusinessInsider.

„Pot să-mi imaginez un viitor în care o mulțime de oameni vor avea încredere deplină în sfaturile ChatGPT pentru deciziile lor cruciale. Deși acest lucru ar putea avea avantaje, mă face să fiu neliniștit”, a declarat Altman.

Declarațiile lui Altman nu reprezintă o poziție oficială a companiei

OpenAI urmărește atent modul în care utilizatorii se atașează emoțional și funcțional de modelele sale de inteligență artificială și cum reacționează când versiuni mai vechi sunt înlocuite. Altman avertizează că, în special persoanele aflate în stare mentală fragilă sau predispuse la iluzii, ar putea suferi consecințe dacă AI-ul le consolidează aceste stări.

Deși majoritatea utilizatorilor pot face diferența între realitate și ficțiune, o mică parte nu reușește să o facă, iar acest lucru ar putea afecta negativ bunăstarea lor pe termen lung, spune CEO-ul OpenAI.

Altman a subliniat că aceste observații reprezintă gândurile sale personale și nu o poziție oficială a companiei.

OpenAI a mai făcut modificări, dar a revenit asupra deciziilor

Reacțiile publice nu au întârziat să apară după lansarea GPT-5, versiunea cea mai recentă a ChatGPT. Mulți utilizatori au exprimat dezamăgirea, cerând revenirea la modelele anterioare precum GPT-4o, criticând noul model pentru răspunsuri considerate lipsite de creativitate și ton plat.

În trecut, OpenAI a mai făcut modificări, revenind asupra unor actualizări care făceau modelele prea servile și excesiv de elogioase față de utilizatori.

CEO-ul OpenAI face apel la o folosire mai atentă și responsabilă a IA-ului

Pe lângă aceste provocări, Altman a mai atras atenția asupra riscurilor legale legate de utilizarea ChatGPT ca terapeut personal. Într-un podcast recent, el a explicat că în cazul unui proces, conversațiile sensibile purtate cu AI-ul ar putea fi solicitate ca probe în instanță, ceea ce ridică noi întrebări privind confidențialitatea și legislația în domeniu.

În concluzie, CEO-ul OpenAI face apel la o folosire mai atentă și responsabilă a inteligenței artificiale, în special când vine vorba de decizii care pot influența profund viața utilizatorilor.