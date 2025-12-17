STUDIU Aproape 90% dintre medici sunt convinși că AI nu le periclitează locul de muncă

Un studiu recent, publicat de Offcall, susține că o mare parte din medici apelează a inteligența artificială din frustrare, iar 67% dintre cei chestionați au ajuns să folosească inteligența artificială zilnic. Potrivit studiului Physicians AI, citat de Profit.ro, medicii adoptă inteligența artificială „pe cont propriu”, adesea abonându-se la chatboți AI.

Deși se declară deschiși folosiri zilnice a inteligenței artificiale, atâta vreme cât aceasta îi ajută, medicii spun că sunt îngrijorați de lipsa de control și de faptul nu au niciun cuvânt de spus în procesul decizional privind AI-ul ales de instituție. 81% dintre medici spun că apelează la AI din frustrare, iar 67% dintre aceștia au ajuns deja să-l folosească zilnic.

Cele mai frecvente sarcini pe care medicii le dau AI-ului sunt completarea documentelor medicale (65%), sarcinile administrative (48%) și identificarea soluțiilor clinice (43%). 78% dintre medicii chestionați cred că AI-ul poate ajuta la îmbunătățirea sănătății pacienților, în vreme ce 22% nu cred în rolul benefic al tehnologiei.

87% dintre medici sunt convinși că inteligența artificială nu le va putea periclita locul de muncă, iar o treime se tem că pacienții își vor pierde încrederea în actul medical din cauza implicării AI-ului.

Sondajul a fost realizat cu participarea a peste 1.000 de medici din 106 specialități.