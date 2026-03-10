Anca Dragu, guvernatorul Banca Naţională a Moldovei (BNM), a declarat la Digital Innovation Summit Bucharest 2026 (DISB 2026) că instituția lucrează la implementarea unor reguli clare privind folosirea inteligenței artificiale (IA) și responsabilitatea angajaților în utilizarea acestor instrumente.

„Am dezvoltat o platformă proprie și avem un nou coleg, Mihai. Acesta generează texte, sumarizează documente complexe, anonimiza câmpuri sensibile și sprijină activitatea zilnică a echipei. Dar ne concentrăm și pe etică: am revizuit Codul de etică și am introdus prevederi despre folosirea acestor instrumente și responsabilitatea utilizatorului”, a explicat Dragu, citată de Agerpres.

Norme pentru AI, cloud și identificare electronică

BNM pregătește, de asemenea, reglementări care să acopere utilizarea IA, serviciile cloud și identificarea electronică a clienților (e-KYC) în sectorul financiar. Guvernatorul a subliniat că aceste măsuri sunt necesare pentru securitatea datelor și protecția clienților, în contextul implementării cadrului european MiCA și al dezvoltării activităților cu active cripto.

„Toate domeniile unei bănci centrale sunt impactate de IA, dar supravegherea și analiza MSFT sunt cele mai sensibile, din cauza consecințelor legale și financiare ale deciziilor noastre ca reglementatori”, a adăugat Dragu.

Guvernatorul a menționat că IA contribuie la creșterea productivității în sectorul financiar, dar introduce și riscuri, ceea ce necesită alocarea de resurse semnificative pentru securitate cibernetică.

„Un studiu recent IFC arată că 45% dintre băncile centrale consideră IA prioritate strategică, iar 88% folosesc IA pentru generarea de texte și conținut. În sectorul financiar, circa 70% dintre actorii implicați utilizează IA pentru generarea de informații, cash-flow și comunicare cu clienții”, a explicat Dragu.

Banca Națională a Moldovei activează constant în domeniul infrastructurii critice și securității cibernetice, participând la forumuri internaționale și alocând resurse pentru prevenirea riscurilor.

„Prezența IA în activitatea noastră zilnică crește productivitatea, dar necesită o atenție deosebită la securitatea cibernetică”, a concluzionat guvernatorul.