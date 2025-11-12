Banca Comercială Română (BCR) şi Google România vor forma prima generaţie de traineri de inteligenţă artificială (AI) în programul dedicat tinerilor, ZBOR.

Urmărește cele mai noi producții video TechRider.ro - articolul continuă mai jos -

Potrivit unui comunicat, ZBOR este cea mai mare comunitate dedicată tinerilor din România, unde aceştia pot învăţa, colabora şi construi împreună idei pentru viitor.

Începând cu această lună, experţii Google vor aduce în hub-urile ZBOR primele ateliere de Inteligenţă Artificială dedicate tinerilor din România. Atelierele le oferă tinerilor acces la competenţele viitorului, contribuind la dezvoltarea abilităţilor digitale, a gândirii critice şi a încrederii în propriul potenţial, transmite Agerpres.

Alături de Google, ZBOR continuă să dezvolte educaţia digitală şi să aducă mai aproape de tineri una dintre cele mai importante conversaţii ale viitorului: cea despre inteligenţa artificială.

Atelierele vor fi organizate gratuit în cele 9 hub-uri ZBOR din România – Cluj-Napoca, Braşov, Constanţa, Iaşi, Ploieşti, Târgu Jiu, Vaslui, Baia Mare şi Timişoara – şi vor include sesiuni despre: utilizarea instrumentelor de AI în învăţare, carieră şi creativitate; impactul AI la locul de muncă şi oportunităţi de dezvoltare; principiile utilizării responsabile şi etice a tehnologiei.

„ZBOR este despre experienţe, despre învăţarea care vine din explorare, curiozitate şi comunitate. Colaborarea cu Google duce mai departe această misiune, aducând competenţele viitorului acolo unde contează cel mai mult – aproape de tineri. Inteligenţa Artificială nu înseamnă doar algoritmi şi tehnologie, ci o nouă formă de exprimare, un mod de a înţelege lumea şi de a construi cu încredere viitorul pe care ni-l dorim”, a declarat Nicoleta Deliu-Paşol, Head of Communication & CSR, BCR, citată în comunicat.

Trainerii formaţi de Google contribuie la formarea unei generaţii de tineri pregătiţi să folosească Inteligenţa Artificială (AI) în mod responsabil şi creativ.

„Google este şi va fi în continuare un partener de încredere pentru România. Avem 15 ani de activitate locală, iar asta reprezintă o fundaţie solidă pentru următorul capitol, unul care va fi definit de inteligenţa artificială. Vom continua să sprijinim dezvoltarea competenţelor digitale, să accelerăm inovaţia în mediul de afaceri şi să contribuim la transformarea digitală a întregii societăţi. Punem un accent deosebit pe tineri, pentru a-i pregăti pentru profesiile viitorului, prin parteneriate precum cel cu BCR şi ZBOR, care le este dedicat”, a spus Elisabeta Moraru, Country Director Google România.

Lansat de BCR în 2024, ZBOR este un program naţional care sprijină tinerii din România să-şi dezvolte încrederea şi competenţele de viaţă prin educaţie non-formală. ZBOR înseamnă astăzi o reţea activă de hub-uri în 9 oraşe, o platformă digitală de învăţare, o aplicaţie funcţională prin care tinerii au acces la cursuri online şi la evenimentele organizate în hub-uri şi o comunitate de peste 10.000 de tineri, traineri şi mentori.

Atelierele de AI din hub-urile ZBOR încep în luna noiembrie şi sunt gratuite pentru toţi tinerii interesaţi. Înscrierile se pot face direct din aplicaţia ZBOR.

BCR oferă o gamă completă de produse şi servicii financiare, printr-o reţea de 20 centre de afaceri şi 18 birouri mobile dedicate companiilor şi 297 unităţi retail situate în majoritatea oraşelor din ţară cu peste 10.000 de locuitori, dintre care 72% sunt unităţi unde operaţiunile cu numerar se efectuează doar la echipamente (cashless).