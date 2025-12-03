Belgia interzice angajaților guvernamentali să folosească Deepseek

Guvernul belgian le-a interzis tuturor angajaților săi utilizarea aplicațiilor sistemului de inteligență artificială chinez DeepSeek, începând de luni, 1 decembrie, în urma unei analize realizate de Centrul Belgian pentru Securitate Cibernetică, potrivit publicației 20 Minutos, preluată de Rador Radio România.

Interdicția este prezentată într-o circulară emisă de ministrul Acțiunii Publice și Modernizării, Vanessa Matz, potrivit agenției de știri Belga. Aceasta precizează că toate aplicațiile DeepSeek trebuie eliminate de pe dispozitivele de lucru ale angajaților până la 1 decembrie.

Modelul de limbaj al inteligenței artificiale DeepSeek este considerat echivalentul chinezesc al modelului american ChatGPT, dar multe țări și-au exprimat îngrijorarea cu privire la implicațiile sale asupra vieții private.

„În urma acestei analize și luând în considerare riscurile la adresa protecției datelor transmise către sistemul DeepSeek, a fost impusă o interdicție preventivă asupra sistemului chinez la locurile de muncă din guvernul federal”, a declarat Matz.

În plus, el a adăugat că interzicerea utilizării acestui sistem „este o chestiune de supraveghere” și că guvernul dorește ca serviciile sale să ofere un mediu „sigur și exemplar”. Guvernul federal belgian include departamente guvernamentale federale, agenții autonome, instituții administrative publice, Parchetul, Ministerul Apărării și Poliția Federală.