Bogdan Ivan, fost ministru al Digitalizării, despre AI Factory: Misiunea este clară – să transformăm companiile româneşti din simple utilizatoare de tehnologie în creatoare de soluţii

România este una dintre cele şase ţări europene selectate pentru a găzdui noile AI Factories – hub-uri strategice dedicate dezvoltării inteligenţei artificiale la nivel european, fiind o confirmare a direcţiei pe care România a ales-o şi pe care am promovat-o, ca ministru al Digitalizării, a afirmat, duminică, într-o postare pe Facebook, ministrul Energiei, Bogdan Gruia Ivan, transmite Agerpres.

„Vin şi roadele lucrurilor pe care le-am susţinut ca ministru al Digitalizării! România este una dintre cele şase ţări europene selectate pentru a găzdui noile AI Factories – hub-uri strategice dedicate dezvoltării inteligenţei artificiale la nivel european. Este o confirmare a direcţiei pe care România a ales-o şi pe care am promovat-o, ca ministru al Digitalizării: o economie bazată pe inovaţie, tehnologie şi competenţe înalte”, a scris Bogdan Ivan.

Potrivit acestuia, în calitate de ministru al Digitalizării, a susţinut acest proiect alături de Victor Negrescu, Mihnea Costoiu, Victor Vevera şi Dragoş Vlad, „o echipă care a crezut în potenţialul României chiar şi atunci când drumul părea dificil”.

RO AI Factory, o investiţie de 50 de milioane de euro, coordonată de ICI Bucureşti împreună cu Universitatea Politehnica din Bucureşti, Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca şi parteneri din mediul privat şi asociativ, va deveni un centru naţional de excelenţă în inovare şi supercomputing, susţine Ivan.

„Misiunea este clară: să transformăm companiile româneşti din simple utilizatoare de tehnologie în creatoare de soluţii bazate pe inteligenţă artificială. AI Factory România va oferi acces la infrastructuri de calcul de înaltă performanţă, programe de instruire şi expertiză tehnică pentru startup-uri, IMM-uri şi cercetători români”, şi-a încheiat ministrul postarea.

România va avea prima infrastructură naţională de Inteligenţă Artificială (AI), odată cu lansarea unui proiect comun al Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Informatică – ICI Bucureşti şi Universităţii Naţionale de Ştiinţă şi Tehnologie Politehnica Bucureşti, alături de un consorţiu de parteneri academici, de cercetare şi industrie.

„România se numără printre cele şase ţări europene selectate în cadrul ultimei runde de evaluare a programului EuroHPC – AI Factories, o iniţiativă europeană dedicată dezvoltării de centre de inteligenţă artificială şi supercomputing. RO AI Factory va include achiziţia şi operarea unui supercomputer de ultimă generaţie optimizat pentru inteligenţă artificială, precum şi dezvoltarea unui set de servicii şi infrastructuri avansate dedicate cercetării, mediului de afaceri şi sectorului public.

Printre domeniile prioritare de aplicare se numără: producţia şi industria, securitatea cibernetică, ştiinţele vieţii, serviciile publice digitale şi sistemele autonome. Iniţiativa va sprijini nu doar cercetătorii şi universităţile, ci şi startup-urile, IMM-urile şi instituţiile publice, oferind acces la resurse de calcul de înaltă performanţă, seturi de date, instrumente software şi programe de formare”, se menţionează într-un comunicat de presă al ICI Bucureşti, citat de Agerpres.

În acest sens, sub coordonarea ICI Bucureşti, proiectul îşi propune să transforme întreprinderile mici şi mijlocii (IMM-urile) din simple utilizatoare de tehnologie în actori activi ai inovaţiei, prin oferirea de servicii, formare şi acces la infrastructuri moderne de inteligenţă artificială.

„Rezultatul confirmă că România poate juca un rol important în transformarea digitală a Europei. RO AI Factory va fi piatra de temelie pentru viitoare proiecte europene de infrastructură AI, deschizând drumul către noi investiţii, colaborări şi parteneriate internaţionale”, a declarat, în comunicat, Adrian-Victor Vevera, director general ICI Bucureşti.

RO AI Factory va fi găzduită şi co-coordonată de ICI Bucureşti şi Politehnica Bucureşti, reunind un consorţiu solid de parteneri naţionali din cercetare, educaţie şi industrie: Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca (UTCN), Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Ştiinţe Biologice (INCDSB), Asociaţia Transilvania IT (ATIT), Institutul de Cercetare pentru Inteligenţă Artificială (ICIA), Consiliul Naţional al Întreprinderilor Private Mici şi Mijlocii din România (CNIPMMR) şi Asociaţia Hub-urilor de Inovare Digitală din România (RoDIH).

„Prin această investiţie strategică, România se aşază la masa marilor actori europeni în domeniul inteligenţei artificiale. Politehnica Bucureşti are tradiţia, expertiza şi resursa umană necesară pentru a transforma acest proiect într-un motor de progres ştiinţific şi economic. Este o oportunitate unică de a construi aici, în România, tehnologii de vârf care să influenţeze întreaga societate”, a subliniat Mihnea Costoiu, rectorul universităţii Politehnica Bucureşti.

Potrivit sursei citate, selecţia acestui proiect reprezintă o continuare a demersurilor iniţiate de vicepreşedintele Parlamentului European, Victor Negrescu, care, încă din luna mai, a reunit la invitaţia sa şi a ICI Bucureşti, experţi şi instituţii-cheie într-o platformă naţională dedicată implicării României în iniţiativa europeană EuroHPC – AI Factories.

Astfel, România devine parte activă a reţelei europene EuroHPC – AI Factories, contribuind la dezvoltarea unui ecosistem unitar, competitiv şi etic al inteligenţei artificiale în Europa.

Celelalte proiecte selectate în cadrul acestei etape finale provin din Cehia, Spania, Polonia, Lituania şi Ţările de Jos, state cu tradiţie în domeniul supercomputingului şi al tehnologiilor avansate. Alături de RO AI Factory, aceste iniţiative vor forma o reţea europeană strategică de AI Factories, menită să stimuleze colaborarea între centrele de cercetare, universităţi şi industrie, consolidând poziţia Europei ca lider global în dezvoltarea şi utilizarea responsabilă a inteligenţei artificiale.