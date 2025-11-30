Boom-ul AI va ajunge la o răscruce în anul 2026

După trei ani de creștere rapidă și evaluări spectaculoase, industria inteligenței artificiale pășește în 2026 cu mai multe întrebări dificile decât semne de euforie, anunță TechXplore.

Urmărește cele mai noi producții video TechRider.ro - articolul continuă mai jos -

Investițiile în AI continuă să crească, iar cheltuielile la nivel global sunt estimate să depășească 2 trilioane de dolari în acest an, potrivit firmei de consultanță Gartner. Cu toate acestea, piețele financiare urmăresc atent giganții tehnologici precum Apple, Microsoft, Google, Amazon și Nvidia, dar și startup-uri precum OpenAI, din cauza temerilor privind o posibilă bulă speculativă.

În mijlocul acestei incertitudini, Nvidia a raportat o cerere „fără precedent” pentru cipurile sale. Pe de altă parte, mai mulți investitori importanți, inclusiv SoftBank și Peter Thiel, și-au vândut acțiunile pe care le dețineau în cadrul companiei.

Întrebările legate de impactul AI asupra locurilor de muncă continuă să genereze dezbateri

Vicepreședintele Rezervei Federale a SUA, Philip Jefferson, a subliniat că fenomenul AI influențează deja modul în care companiile privesc forța de muncă. Previziunile variază, de la scenarii în care transformarea va fi atât de profundă încât va fi nevoie de un venit universal, până la estimări mai moderate, care anticipează schimbări treptate.

Potrivit McKinsey, aproximativ 30% dintre locurile de muncă din SUA ar putea fi automatizate până în 2030, iar 60% ar putea fi semnificativ modificate. În schimb, analiștii Gartner estimează că AI va crea mai multe locuri de muncă decât va elimina până în 2027.

Inovațiile din domeniul AI ridică spectrul apariției mașinilor superinteligente

Inovațiile din domeniul AI ridică și spectrul apariției mașinilor superinteligente, asemenea celor din science fiction. Dario Amodei, fondatorul Anthropic, afirmă că următorul nivel de inteligență artificială generală ar putea apărea în 2026 și ar putea depăși nivelul de inteligență al câștigătorilor premiilor Nobel.

Sam Altman, CEO-ul OpenAI, a declarat că până la începutul anului 2028, compania sa ar putea crea un „cercetător AI legitim”, capabil de descoperiri originale. Meta a investit sute de milioane de dolari în 2025 pentru a angaja cercetători în vederea realizării AGI, însă Yann LeCun, Chief AI Scientist care părăsește Meta, consideră că discuțiile despre crearea de „genii AI” într-un centru de date sunt „prostii absolute”.

Media tradițională resimte efectele transformării digitale

Generative AI reprezintă, potrivit consultantului David Caswell, „cea mai mare transformare din ecosistemul informațional de la inventarea tiparului”. Chatbot-urile și rezumatele automate realizate de AI, precum cele de la Google, reciclează conținut fără ca utilizatorii să viziteze site-urile originale, ceea ce afectează profund traficul și veniturile instituțiilor media. Pentru a supraviețui, unele publicații au apelat la produse cu valoare ridicată, tehnici de blocare a conținutului sau compensații prin procese și parteneriate.

În paralel, multe companii și creatori se confruntă cu fenomenul „AI slop”, adică un conținut generat de AI de calitate redusă, care inundă rețelele sociale cu mesaje false, videoclipuri manipulative sau informații eronate, dar care generează click-uri și venituri. Platformele au introdus măsuri de etichetare, moderare și anti-spam, dar nu există încă o soluție completă pentru a opri acest flux.

Industria AI se află astfel la o răscruce, între oportunități uriașe și provocări legate de reglementare, securitate și impact social. Privit din acest punct de vedere, anul 2026 va fi un an esențial pentru a înțelege direcția viitoare a tehnologiei.