Nvidia, compania care domină în prezent piața cipurilor pentru inteligență artificială, anunță intrarea într-un nou domeniu strategic: prognoza meteo.

Grupul american a lansat platforma Earth-2, un pachet de software open-source și modele bazate pe inteligență artificială, conceput pentru a accelera și îmbunătăți prognozele meteo, inclusiv estimările pe termen foarte scurt, cunoscute sub numele de „nowcast”.

Potrivit unui comunicat al gigantului tech, platforma Earth-2 este destinată guvernelor, agențiilor și companiilor care doresc să-și construiască propriile sisteme de prognoză meteo, folosind volume mari de date și modele AI, fără a mai depinde exclusiv de infrastructuri clasice de supercomputing.

Potrivit Nvidia, Earth-2 integrează două modele meteo bazate pe inteligență artificială, capabile să furnizeze prognoze pe termen mediu, de până la două săptămâni, dar și estimări rapide pe termen scurt, care pot indica apariția furtunilor sau a fenomenelor meteo severe cu până la șase ore înainte.

Un element central al platformei este un model de asimilare a datelor care poate genera rapid „instantanee” ale stării atmosferei — temperatură, vânt și presiune. Aceste date, denumite în meteorologie „condiții inițiale”, reprezintă punctul de plecare pentru orice simulare sau prognoză meteo personalizată.

Compania susține că Earth-2 reduce semnificativ barierele tehnice pentru organizațiile care vor să adopte inteligența artificială în prognoza meteo, oferind un proces mai simplu și mai rapid pentru dezvoltarea de modele adaptate unor nevoi specifice.

În ultimii ani, inteligența artificială a început să schimbe fundamental modul în care sunt realizate prognozele meteo. Spre deosebire de modelele tradiționale, care simulează fizica extrem de complexă a atmosferei pe supercomputere, modelele AI identifică tipare în seturi masive de date istorice și observaționale. Nvidia afirmă că, în anumite scenarii, aceste modele au demonstrat o acuratețe comparabilă sau superioară metodelor clasice.

Primele sectoare interesate de astfel de soluții sunt industriile sensibile la condițiile meteo, precum tradingul de energie, transportul maritim, asigurările și agricultura, unde prognozele mai rapide și mai precise pot oferi avantaje economice semnificative.

Prin Earth-2, Nvidia se poziționează alături de alți jucători majori din tehnologie, precum Google (prin DeepMind), Microsoft și Huawei, într-o cursă în care prognoza meteo și modelarea climatică rămân domenii cu cerințe ridicate de calcul și infrastructură.

Un alt argument subliniat de Nvidia este controlul asupra datelor. Platforma permite utilizatorilor să genereze prognoze independent, fără a depinde de furnizori externi, iar caracterul open-source al software-ului înseamnă că acesta poate fi copiat, modificat și adaptat liber, în funcție de cerințele fiecărei organizații.

Nvidia susține că modelele incluse în Earth-2 pot concura cu cele dezvoltate de agențiile meteorologice guvernamentale și cu soluțiile propuse de DeepMind, mizând pe o combinație de viteză, accesibilitate și integrare mai ușoară în sisteme existente.