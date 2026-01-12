Inteligența artificială schimbă rapid piața muncii, însă nu înlocuiește tot ce ține de judecata și creativitatea umană, a declarat Bob Sternfels, managing partner global al McKinsey, citat de Business Insider.

Urmărește cele mai noi producții video TechRider.ro - articolul continuă mai jos -

Cu ocazia unei apariții la Consumer Electronics Show din Las Vegas, Sternfels a explicat că adoptarea AI a avut deja un impact major asupra activității McKinsey. Numai anul trecut, utilizarea acestor tehnologii a economisit companiei aproximativ 1,5 milioane de ore de muncă dedicate căutării și sintetizării informațiilor. În prezent, McKinsey folosește circa 25.000 de agenți AI, care au generat în ultimele șase luni aproximativ 2,5 milioane de grafice.

Pe fondul acestei automatizări, consultanții se ocupă tot mai mult de probleme complexe, care necesită analiză strategică și decizii nuanțate. În acest context, McKinsey a evaluat ce competențe vor fi cu adevărat relevante pentru noii absolvenți, din perspectiva marilor angajatori.

Capacitatea de a aspira

Prima dintre ele este capacitatea de a aspira, adică de a stabili obiective ambițioase și de a-i convinge pe ceilalți să creadă în ele. Sternfels a subliniat că modelele AI nu pot decide ce țintă merită urmărită

Ce nu pot face modelele? Să aspire. Să stabilească aspirația corectă. Mergi pe orbita joasă a Pământului? Mergi pe Lună? Mergi pe Marte? Aceasta este o capacitate unică umană”, a declarat acesta.

Sternfels a subliniat, de asemenea, că tinerii ar trebui să își dezvolte abilități legate de formularea aspirațiilor și de convingerea celorlalți să creadă în ele.

Judecata

A doua abilitate esențială este judecata. Modelele AI nu operează cu noțiuni de bine și rău, ci cu probabilități. Stabilirea parametrilor corecți, în acord cu valorile unei organizații și cu normele societății, rămâne responsabilitatea oamenilor. Potrivit lui Sternfels, tocmai această capacitate de a contextualiza deciziile va face diferența în viitor.

Creativitatea autentică

Creativitatea autentică este un alt domeniu în care oamenii păstrează un avantaj clar. AI funcționează pe baza inferenței, acolo unde estimează următorul pas cel mai probabil, în timp ce oamenii pot gândi „în afara tiparelor” și pot propune soluții complet noi, care nu derivă din modele existente.

Sternfels a mai atras atenția că extinderea AI schimbă și modul în care companiile recrutează talente. Diploma și universitatea absolvită contează tot mai puțin, mai ales în domeniile tehnice. În locul acestora, angajatorii sunt încurajați să se uite la munca concretă a candidaților.

„Hai să ne uităm la conținut! Asta înseamnă că un număr mai mare de oameni poate intra pe piața muncii prin trasee diferite?”, a concluzionat el.