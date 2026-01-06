Peste 40 de milioane de americani apelează zilnic la ChatGPT pentru informații legate de sănătate, potrivit unui raport pe care OpenAI l-a transmis în exclusivitate publicației Axios.

Fenomenul reflectă dificultățile tot mai mari ale pacienților de a se descurca în sistemul medical din Statele Unite, considerat de mulți drept unul extrem de complex, costisitor și greu de înțeles.

Un „aliat” în relația cu sistemul de sănătate

Analiza OpenAI, bazată pe interacțiuni anonimizate cu ChatGPT și pe un sondaj realizat de platforma Knit în rândul utilizatorilor, arată că pacienții percep instrumentul de inteligență artificială ca pe un „aliat” în relația cu sistemul de sănătate.

Utilizatorii îl folosesc pentru a descifra facturi medicale, a identifica posibile suprataxări, a contesta refuzuri ale companiilor de asigurări și, în situațiile în care accesul la medici este limitat, chiar pentru a încerca să-și evalueze simptomele sau să-și gestioneze singuri îngrijirea.

600.000 de mesaje săptămânale legate de sănătate

Datele OpenAI indică faptul că peste 5% din toate mesajele trimise către ChatGPT la nivel global sunt legate de domeniul sănătății. Săptămânal, utilizatorii adresează între 1,6 și 1,9 milioane de întrebări despre asigurări de sănătate, în care caută îndrumare pentru compararea planurilor, gestionarea cererilor de despăgubire, facturare și alte aspecte legate de acoperirea medicală.

În comunitățile rurale defavorizate, OpenAI estimează că sunt trimise aproape 600.000 de mesaje săptămânale legate de sănătate. De asemenea, aproximativ șapte din zece conversații despre îngrijirea medicală au loc în afara programului obișnuit al clinicilor.

Utilizarea AI în domeniul sănătății ridică și riscuri majore

Pacienții introduc în chat simptomele, recomandări anterioare primite de la medici și detalii despre situația lor medicală, iar ChatGPT poate oferi avertizări privind gravitatea unor afecțiuni. În lipsa unui acces rapid la servicii medicale, aceste răspunsuri îi pot ajuta pe utilizatori să decidă dacă pot aștepta o programare sau dacă este necesar să se prezinte de urgență la spital.

OpenAI subliniază însă că fiabilitatea răspunsurilor crește atunci când acestea se bazează pe informații specifice pacientului, precum documente ale planului de asigurare, instrucțiuni clinice sau date din portalurile medicale.

Totuși, utilizarea inteligenței artificiale în domeniul sănătății ridică și riscuri majore. ChatGPT poate oferi informații eronate sau chiar periculoase, în special în discuțiile legate de sănătatea mintală.

Mai multe state americane au adoptat legi care limitează utilizarea chatboturilor

OpenAI se confruntă în prezent cu mai multe procese intentate de persoane care susțin că apropiați ai lor s-au automutilat sau s-au sinucis după interacțiuni cu tehnologia. În acest context, mai multe state americane au adoptat legi care limitează utilizarea chatboturilor bazate pe AI, prin care interzic aplicațiilor sau serviciilor să ofere decizii terapeutice sau de sănătate mintală.

În paralel, au devenit virale numeroase relatări despre pacienți care au încărcat facturi medicale detaliate într-un chatbot pentru analiză, și au descoperit erori precum dublarea unor costuri, codări incorecte sau încălcări ale regulilor Medicare. Aceste exemple au alimentat interesul public pentru utilizarea AI ca instrument de control al costurilor medicale.

Tot mai mulți pacienți ar putea ajunge să se bazeze pe chatboturi

În spatele acestor evoluții, OpenAI susține că lucrează la îmbunătățirea modului în care ChatGPT răspunde în contexte medicale. Compania evaluează constant modelele sale pentru a reduce riscurile de răspunsuri nocive sau înșelătoare și colaborează cu clinicieni pentru a identifica vulnerabilități și a crește siguranța utilizatorilor.

Potrivit OpenAI, modelele GPT-5 sunt mai predispuse să adreseze întrebări suplimentare, să consulte informații actualizate, să folosească un limbaj mai prudent și să recomande evaluarea de către un profesionist atunci când situația o impune.

Analiștii avertizează că această tendință ar putea fi accelerată de posibila eliminare a subvențiilor extinse din cadrul Affordable Care Act, ceea ce ar putea lăsa și mai mulți americani neasigurați sau subasigurați. În lipsa unui acces facil la medici, tot mai mulți pacienți ar putea ajunge să se bazeze pe chatboturi pentru orientare medicală.