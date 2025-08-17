Centrele de date se îndreaptă către energia nucleară pentru a susține AI-ul

Operatorul global de centre de date Equinix face un pas important către energia nucleară, în contextul cererii tot mai mari de electricitate generată de tehnologiile AI. Compania a anunțat o serie de acorduri care includ contracte de achiziție de energie și precomenzi pentru microreactoare, menite să alimenteze centrele sale de date la nivel mondial, se arată într-un comunicat de presă emis de companie.

Potrivit reprezentanților Equinix, aceste acorduri fac parte din strategia pe termen lung de asigurare a unui aport stabil și durabil de energie. Estimările companiei arată că noile contracte vor furniza peste un gigawatt de electricitate, pregătind astfel infrastructura pentru creșterea viitoare a cererii.

O tendință mai largă în industria centrelor de date

Această mișcare reflectă o tendință mai largă în industria centrelor de date, unde dezvoltatorii explorează surse de energie nucleară avansată pentru a face față consumului energetic tot mai mare. Deși reactoarele modulare mici și alte tehnologii nucleare de generație următoare nu sunt încă disponibile pe scară largă în SUA, acordurile preliminare arată interesul tot mai mare pentru soluțiile nucleare.

Equinix va procura, printre altele, 500 MW de energie de la compania californiană Oklo și a încheiat o precomandă pentru 20 de microreactoare transportabile cu Radiant Nuclear. În Europa, compania a semnat acorduri cu dezvoltatori precum ULC-Energy și Stellaria.

Un program pilot lansat de Departamentul de Energie al SUA

Raouf Abdel, vicepreședinte executiv al Equinix pentru operațiuni globale, a subliniat că aceste acorduri reprezintă o strategie pe termen lung, nu o soluție temporară. În plus, Equinix colaborează cu Bloom Energy pentru celule de combustie avansate, diversificându-și astfel portofoliul energetic.

Această mișcare vine în contextul unui program pilot lansat de Departamentul de Energie al SUA, care susține dezvoltarea de reactoare nucleare experimentale. Scopul este ca trei dintre proiectele selectate să devină operaționale în mai puțin de un an, acestea urmând să accelereze disponibilitatea tehnologiilor nucleare pentru utilizare comercială.