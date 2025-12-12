OpenAI a prezentat joi GPT-5.2, cel mai nou model de inteligență artificială din portofoliul său, proiectat să îmbunătățească semnificativ sarcinile profesionale — de la generarea de documente complexe, la analiză vizuală, programare și interpretarea contextelor extinse, relatează CNBC.

Urmărește cele mai noi producții video TechRider.ro - articolul continuă mai jos -

Modelul este disponibil în ChatGPT și prin API începând de astăzi.

Lansarea vine la scurt timp după introducerea versiunii GPT-5.1 și marchează intensificarea competiției din industrie, în contextul în care Google și Anthropic au prezentat recent generații noi de modele. Pentru a accelera ritmul dezvoltării, OpenAI ar fi activat intern un „cod roșu”, redirecționând resurse către optimizarea ChatGPT și a capacităților noilor modele.

Trei variante pentru sarcini diferite

GPT-5.2 este lansat în trei configurații:

Instant — optimizat pentru viteză și generare rapidă de informații.

— optimizat pentru viteză și generare rapidă de informații. Thinking — orientat către sarcini structurale, precum programare, raționament sau planificare.

— orientat către sarcini structurale, precum programare, raționament sau planificare. Pro — versiunea cu nivel maxim de acuratețe, destinată întrebărilor complexe și activităților cu toleranță redusă la eroare.

Modelul înregistrează progrese semnificative în benchmark-uri de referință: depășește nivelurile atinse în testele SWE-Bench Pro pentru codare avansată, GPQA Diamond pentru raționament științific și performează la nivelul profesioniștilor în peste 70% dintre sarcinile evaluate în GDPval.

Răspuns la presiunea competițională

Potrivit conducerii OpenAI, dezvoltarea GPT-5.2 a fost pregătită pe termen lung, iar accelerarea ultimelor luni a vizat doar prioritizarea resurselor. Fidji Simo, CEO pentru zona de aplicații, a explicat că integrarea funcțiilor modelului a fost planificată din timp, chiar dacă lansarea s-a suprapus cu intensificarea competiției pe piața modelelor avansate.

CEO-ul Sam Altman a declarat că lansarea modelului Gemini 3 de la Google a avut un impact mai mic decât se anticipa și că OpenAI se așteaptă să iasă complet din „codul roșu” în ianuarie. Altman a subliniat că menținerea unei poziții dominante este esențială într-o industrie în care modelele mari devin infrastructură critică pentru consumatori și companii.

Creștere accelerată și ambiții financiare majore

Lansarea GPT-5.2 are loc într-un moment cheie pentru OpenAI, care urmărește să consolideze o evaluare estimată la 500 de miliarde de dolari și să susțină planuri investiționale de peste 1,4 trilioane de dolari. La zece ani de la înființare, compania rămâne una dintre cele mai dinamice din sectorul tehnologic, impulsionată de adopția ChatGPT, care a depășit 800 de milioane de utilizatori săptămânal.