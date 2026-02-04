Departamentele financiare ale companiilor la nivel global adoptă tot mai rapid tehnologii noi și încep să înregistreze avantaje concrete în utilizarea automatizării inteligente, a inteligenței artificiale (AI) și a agenților AI, potrivit studiului Deloitte Finance Trends 2026, publicat miercuri, transmite Agerpres.

Conform raportului, peste șase din zece lideri financiari (63%) au implementat complet soluții AI și le folosesc activ în departamentele lor, iar 21% dintre aceștia au raportat deja rezultate clare și măsurabile ale acestor investiții.

Într-un context în care liderii financiari trebuie să gestioneze mai multe priorități simultan, aproape jumătate dintre respondenți (48%) consideră că implementarea de noi tehnologii, inclusiv AI, este prioritatea lor principală în 2026, la fel ca și pregătirea companiei pentru provocări externe precum inflația, reglementările sau taxele vamale.

Domeniile care au de câștigat cel mai mult sunt planificarea și analiza financiară

AI este folosită în special pentru planificarea avansată pe baza scenariilor (30%) și pentru luarea unor decizii financiare mai bune, bazate pe informații extrase cu ajutorul inteligenței artificiale (25%). Studiul arată că organizațiile și-au crescut atât sofisticarea, cât și frecvența prognozelor financiare, unele trecând de la evaluări lunare la analize zilnice. În acest scop, CFO-ii folosesc AI pentru a analiza diverse surse de date, inclusiv informații despre concurență, prețuri, stocuri și preferințele clienților.

Extinderea rolului CFO-ului ca lider strategic a determinat integrarea tehnologiilor avansate și a AI în activitatea financiară. Aproape jumătate dintre directorii financiari cu roluri strategice (48%) au integrat complet agenți AI în departamentele lor. Domeniile care au de câștigat cel mai mult sunt planificarea și analiza financiară (52%), managementul vânzărilor și al profitabilității (48%), optimizarea capitalului de lucru (46%) și managementul cheltuielilor (44%).

Inteligența artificială este folosită și pentru reducerea costurilor

49% dintre liderii financiari utilizează AI pentru identificarea oportunităților de economisire, iar 43% pentru automatizarea proceselor repetitive sau eliminarea verificărilor manuale pentru anumite tranzacții. De exemplu, AI poate analiza documentele privind creanțele de încasat și tranzacțiile pentru a identifica erori sau conturi cu risc ridicat de neplată.

Printre principalele obstacole în adoptarea AI se numără securitatea datelor (57%), lipsa de expertiză (47%), complexitatea reglementărilor (44%) și infrastructura tehnologică existentă (31%). Pentru a depăși aceste bariere, CFO-ii investesc în dezvoltarea competențelor echipelor în domeniul AI și automatizării (28%), precum și în abilitățile de analiză și integrare a datelor (27%).

De asemenea, 35% dintre liderii financiari iau în considerare recrutarea de specialiști din domenii neconvenționale, cum ar fi analiza datelor sau AI, iar 28% caută angajați din alte departamente pentru roluri financiare.

Liderii financiari folosesc tot mai mult AI și automatizarea

Zeno Căprariu, partener Audit Deloitte România și lider al CFO Program în România, a explicat că liderii financiari folosesc tot mai mult AI și automatizarea pentru eficientizarea activităților tradiționale, reducerea costurilor și contribuția la definirea strategiei de business. Succesul depinde de o infrastructură de date bine conectată, dezvoltarea abilităților echipei și prioritizarea guvernanței eficiente și a planificării pe baza scenariilor.

Studiul Deloitte Finance Trends 2026 a fost realizat la nivel global pe un eșantion de peste 1.300 de lideri financiari din diverse industrii, toți fiind directori financiari sau adjuncți ai acestora.