OpenAI l-a învins pe Grok, creat de Elon Musk, la un turneu de şah pentru AI

Producătorul ChatGPT, OpenAI, l-a învins pe Grok, creat de Elon Musk, în finala unui turneu pentru desemnarea celui mai bun jucător de şah AI (inteligenţă artificială), relatează BBC, transmite News.ro.

De-a lungul timpului, companiile din domeniul tehnologiei au folosit adesea şahul pentru a evalua progresul şi abilităţile unui computer, maşinile moderne de şah fiind practic imbatabile chiar şi împotriva celor mai buni jucători umani.

Dar această competiţie nu a implicat computere concepute pentru şah, ci s-a desfăşurat între programe de AI concepute pentru uzul cotidian.

Modelul o3 al OpenAI a ieşit invincibil din turneu şi a învins modelul Grok 4 al xAI în finală, alimentând rivalitatea dintre cele două firme.

Musk şi Sam Altman, cofondatori ai OpenAI, susţin că ultimele lor modele sunt cele mai inteligente din lume.

Modelul Gemini al Google a ocupat locul al treilea în turneu, după ce a învins un alt model OpenAI.

Dar aceste AI, deşi talentate în multe sarcini cotidiene, încă se perfecţionează la şah – Grok făcând o serie de erori în timpul ultimelor partide, inclusiv pierderea repetată a reginei.

„Până în semifinale, părea că nimic nu va putea opri Grok 4 în drumul său spre câştigarea competiţiei”, a declarat Pedro Pinhata, redactor la Chess.com, în reportajul său.

„În ciuda câtorva momente de slăbiciune, AI-ul lui X părea să fie de departe cel mai puternic jucător de şah… Dar iluzia s-a spulberat în ultima zi a turneului.”

El a spus că jocul „de nerecunoscut” şi „greşit” al lui Grok a permis lui o3 să obţină o serie de „victorii convingătoare”.

„Grok a făcut atât de multe greşeli în aceste partide, dar OpenAI nu a făcut niciuna”, a declarat marele maestru de şah Hikaru Nakamura în timpul transmisiunii live a finalei.

Înainte de finala de joi, Musk a declarat într-o postare pe X că succesul anterior al xAI în turneu a fost un „efect secundar” şi că „nu a depus aproape niciun efort în şah”.

De ce joacă AI şah?

Turneul de şah AI a avut loc pe platforma Kaggle, deţinută de Google, care permite cercetătorilor în domeniul datelor să-şi evalueze sistemele prin intermediul competiţiilor.

Opt modele lingvistice de mari dimensiuni dezvoltate de Anthropic, Google, OpenAI, xAI, precum şi de dezvoltatorii chinezi DeepSeek şi Moonshot AI, s-au întrecut în cadrul unui turneu de trei zile organizat de Kaggle.

Dezvoltatorii de AI utilizează teste cunoscute sub numele de benchmark-uri pentru a examina abilităţile modelelor lor în domenii precum raţionamentul sau codarea.

Fiind jocuri strategice complexe, bazate pe reguli, şahul şi Go au fost adesea utilizate pentru a evalua capacitatea unui model de a învăţa cum să obţină cel mai bun rezultat – în acest caz, să-şi depăşească adversarii pentru a câştiga.

AlphaGo, un program de calculator dezvoltat de laboratorul de inteligenţă artificială DeepMind al Google pentru a juca jocul strategic chinezesc Go, pentru doi jucători, a obţinut o serie de victorii împotriva campionilor umani de Go la sfârşitul anilor 2010.

Maestrul sud-coreean de Go Lee Se-dol s-a retras după mai multe înfrângeri suferite în faţa AlphaGo în 2019.

„Există o entitate care nu poate fi învinsă”, a declarat el pentru agenţia de ştiri Yonhap.

Sir Demis Hassabis, unul dintre cofondatorii DeepMind, este el însuşi un fost copil minune al şahului.

La sfârşitul anilor 1990, campionii de şah au fost confruntaţi cu computere puternice.

Victoria lui Deep Blue a fost considerată un moment de referinţă în demonstrarea puterii computerelor de a egala anumite abilităţi umane.

Vorbind 20 de ani mai târziu, Kasparov a comparat inteligenţa acestuia cu cea a unui ceas cu alarmă, dar a spus: „A pierde în faţa unui ceas cu alarmă de 10 milioane de dolari nu m-a făcut să mă simt mai bine”.