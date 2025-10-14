CEO-ul Perplexity apelează la inteligența artificială pentru prezentările către investitori, în loc să le creeze el

Co-fondatorul și CEO-ul Perplexity, Aravind Srinivas, susține că, atunci când trebuie să facă prezentări pentru investitori, se folosește de inteligența artificială. El a declarat pentru Business Insider că singura dată când a creat o prezentare a fost pentru seria A, care a aduc peste 25 de milioane de dolari în luna martie a anului 2023.

Perplexity a atras finanțare de la companii mari

Srinivas a cofondat Perplexity în 2022, după ce a lucrat ca cercetător la DeepMind și OpenAI, diviziile Google. Business Insider a relatat anterior că motorul de căutare AI căuta finanțare nouă la o evaluare post-finanțare de 20 de miliarde de dolari. Startup-ul a atras finanțare de la investitori precum SoftBank, Nvidia și Jeff Bezos.

În timpul unui interviu, CEO-ul a povestit cum a prezentat compania investitorilor în cea mai recentă rundă de finanțare. El a spus că a organizat un webinar Zoom pentru un investitor care a investit o sumă mare de bani în această rundă și a răspuns la multe dintre întrebările lor pe loc.

„Eu doar scriu o notă și le spun că pot face o sesiune de întrebări și răspunsuri și pot întreba orice doresc (potențialii investitori). Și orice altceva care nu este date interne, puteți întreba Perplexity. De parcă ar ști deja totul.” a spus Aravind Srinivas, CEO-ul Perplexity.

Director: AI Comet „ne permite să obținem răspunsuri extrem de precise”

Jesse Dwyer, șeful departamentului de comunicare al Perplexity, a declarat pentru Business Insider după publicare că Srinivas s-a referit la instrumente precum asistentul AI Comet al Perplexity, care „ne permite să obținem răspunsuri extrem de precise la orice întrebare despre afacerea noastră și datele interne în timp real”.

„Acest lucru permite ca întâlnirile cu investitorii să fie mult mai productive, deoarece scopul real al răspunsurilor despre afacere este de a dezvălui mai multe întrebări despre afacere”, a adăugat Jesse Dwyer, șeful departamentului de comunicare al Perplexity.

În aprilie, startup-ul de gestionare a forței de muncă Rippling a declarat că a strâns 45 de milioane de dolari în cadrul unei runde de finanțare de serie A, condusă de Kleiner Perkins, fără un pitch deck formal. Un pitch deck reprezintă prezentări care oferă investitorilor și clienților detalii-cheie despre fondatorii unei companii, produsul acesteia și performanța sa financiară.