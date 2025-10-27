CEO-ul unei edituri susține că AI „stimulează creativitatea” / De asemenea, poate combate blocajul creativ al scriitorilor

Tot mai mulţi autori vor apela la inteligenţa artificială pentru a-şi stimula creativitatea şi a combate blocajul creativ al scriitorilor, a declarat directorul editurii Bloomsbury, care a publicat seria literară Harry Potter, informează luni DPA şi PA Media, transmite Agerpres.

AI ar putea ajuta scriitori să scrie „primul capitol”

Nigel Newton, fondatorul şi directorul executiv al editurii britanice, a declarat că această tehnologie poate sprijini aproape toate artele creative, dar că nu ar avea puterea de a înlocui marile nume din acest sector de activitate. „Cred că AI va contribui probabil la dezvoltarea creativităţii, deoarece le va permite celor 8 miliarde de oameni de pe planetă să se lanseze într-un domeniu creativ în care ar fi ezitat altfel să facă primul pas”, a declarat el pentru agenţia de presă PA.

„AI îi ajută să înceapă o carte şi să scrie primul paragraf sau primul capitol, readucându-i în starea creativă. Şi poate face lucruri similare cu pictura şi compoziţia muzicală, precum şi cu aproape toate artele creative”, a adăugat Nigel Newton, fondatorul şi directorul executiv al editurii Bloomsbury.

Nigel Newton, care a semnat contractul cu scriitoarea J.K. Rowling pentru editura Bloomsbury în anii 1990 pentru a scrie seria literară „Harry Potter”, a recunoscut existenţa îngrijorărilor potrivit cărora AI ar putea fi utilizată pentru a scrie cărţi întregi, afirmând că acest lucru ar fi o „problemă”. Însă el a subliniat că, în cele din urmă, cititorii doresc să citească cărţi scrise de scriitori renumiţi.

„Suntem programaţi în adâncul ADN-ului nostru să ne simţim reconfortaţi de autoritatea şi fiabilitatea marilor branduri, iar acest lucru se aplică mai mult ca niciodată în cazul numelor marilor scriitori”, a spus el.

Tinerii citesc tot mai multe cărți

Vânzările editurii Bloomsbury au crescut în ultimii ani datorită unui număr restrâns de autori de succes, printre care se află scriitoarea de romane fantasy Sarah J. Maas. Seriile sale de romane, inclusiv A Court of Thorns And Roses, s-au vândut în milioane de exemplare în întreaga lume, iar editura Bloomsbury a descris-o pe tânăra scriitoare americană drept „un fenomen editorial”. Franciza literară Harry Potter rămâne, de asemenea, un bestseller pentru această editură britanică, la 28 de ani după publicarea primei cărţi din serie.

Nigel Newton a declarat că cititorii din generaţia Z au contribuit la o renaştere a cărţilor tipărite în format fizic, seria scriitoarei Sarah J. Maas reprezentând un exemplu în acest sens pentru cărţile care au devenit populare datorită reţelelor de socializare.

„Oamenii vor ceva frumos de care să se poată ataşa. Este vorba despre instinctul uman. Raftul de cărţi este o parte importantă în multe case. Face parte din muzeul minţii tale şi din propria ta călătorie ca cititor”, a adăugat CEO-ul editurii Bloomsbury.

Tendințele din social media stimulează cititul

Tendinţe precum BookTok pe aplicaţia de partajare de fişiere video TikTok şi influencerii de pe Instagram care împărtăşesc titlurile lor preferate au contribuit la atragerea unei noi generaţii de cititori mai tineri.

Editura Bloomsbury a înregistrat vânzări de 160 de milioane de lire sterline (213 milioane de dolari) în prima jumătate a anului 2025, uşor mai mici decât cele 180 de milioane de lire sterline (240 milioane de dolari) înregistrate în aceeaşi perioadă a anului trecut. Între timp, editura britanică a sărbătorit primul său acord de licenţă AI, care îi va permite să vândă lucrări academice pentru a instrui programe de inteligenţă artificială generativă.

Nigel Newton a subliniat că autorii care au semnat contracte cu editura Bloomsbury vor avea posibilitatea de a se înscrie în acest program şi vor primi drepturi de autor dacă decid să permită utilizarea operelor lor, adăugând că mulţi dintre autorii editurii şi-au exprimat dorinţa de a participa la această iniţiativă. El a avertizat în trecut că opera editorilor şi a autorilor trebuie protejată împotriva utilizării fără permisiunea lor în scopul antrenării programelor AI.