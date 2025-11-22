Un nou studiu realizat în Australia demontează ideea că sistemele de inteligență artificială generativă, precum ChatGPT, ar putea în curând să înlocuiască dramaturgii, romancierii, compozitorii, artiștii sau scenariștii cu adevărat creativi, afirmă TechXplore.

Modelele lingvistice de mari dimensiuni (LLM) au un plafon matematic încorporat în ceea ce privește capacitatea lor creativă, ceea ce înseamnă că nu vor putea niciodată să rivalizeze cu originalitatea sau ingeniozitatea indivizilor cu adevărat creativi.

Aceasta este concluzia expertului în creativitate David Cropley, profesor de Inovație în Inginerie la Universitatea din Australia de Sud, al cărui studiu privind limitele matematice ale AI generative a fost publicat în Journal of Creative Behavior, în articolul intitulat „‘The Cat Sat on the … ?’ Why Generative AI has Limited Creativity”.

AI nu poate niciodată atinge standardele unui profesionist sau expert

Profesorul Cropley a calculat matematic abilitatea creativă a LLM-urilor folosind principii standard. Rezultatele arată că creativitatea unui LLM are un maxim teoretic de 0,25 pe o scară de la 0 (zero creativitate) la 1 (creativitate maximă).

„Deși inteligența artificială poate imita un comportament creativ, uneori destul de convingător, capacitatea ei creativă reală este plafonată la nivelul unei persoane obișnuite și nu poate niciodată atinge standardele unui profesionist sau expert în arhitectura actuală”, spune Cropley.

A genera ceva nu înseamnă a fi creativ

El afirmă că rezultatele contrazic percepțiile larg răspândite despre puterea creativă a AI și aduc claritate într-o dezbatere globală adesea umbrită de entuziasm exagerat și neînțelegeri.

„Mulți cred că, dacă ChatGPT poate genera povești, poezii sau imagini, atunci trebuie să fie creativ. Dar a genera ceva nu înseamnă a fi creativ. LLM-urile sunt antrenate pe o cantitate uriașă de conținut existent. Ele răspund la solicitări pe baza a ceea ce au învățat, producând rezultate așteptate și previzibile.

Din păcate, mulți confundă creativitatea cu simplul act de a produce ceva. În realitate, creativ înseamnă a crea ceva nou, original și eficient”.

Oamenii cu adevărat creativi observă imediat limitele acestor sisteme

Performanța creativă nu este simetrică, explică el: aproximativ 60% dintre oameni sunt sub medie în ceea ce privește creativitatea, așa că este de așteptat ca o mare parte a societății să perceapă LLM-urile ca fiind creative, când, de fapt, nu sunt. Oamenii cu adevărat creativi observă imediat limitele acestor sisteme.

Studiul lui Cropley este prima evaluare formală a creativității AI bazată pe mecanismele interne ale modelelor lingvistice.

El subliniază că, deși AI poate fi un instrument util de sprijin, nu poate înlocui o persoană talentată și creativă.

„Un scriitor, artist sau designer cu adevărat capabil poate produce, din când în când, ceva cu adevărat original și eficient. Un LLM nu va face asta niciodată. Va produce mereu ceva mediu, iar dacă industriile se vor baza prea mult pe el, vor ajunge să genereze lucrări formulaice și repetitive. Pentru ca AI să atingă un nivel de creativitate expert, ar fi nevoie de o arhitectură complet nouă, capabilă să genereze idei care nu sunt legate de tiparele statistice din trecut”.

Rezultatele sunt încurajatoare pentru oricine prețuiește inovația umană, spune el.

„Această cercetare arată că lumea are încă nevoie de oameni creativi, poate mai mult ca oricând”.