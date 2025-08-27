ChatGPT începe să ne schimbe felul în care vorbim, arată un studiu american

Un studiu realizat la Florida State University (FSU) arată că inteligența artificială nu ne influențează doar atunci când scriem, ci și modul în care vorbim. Expresii și „cuvinte la modă” promovate intens de ChatGPT încep să fie folosite tot mai des în conversațiile de zi cu zi, inclusiv în discuții spontane, anunță TechXplore.

ChatGPT a atras peste un milion de utilizatori în primele cinci zile de la lansarea sa, în 2022, iar astăzi este folosit de aproape jumătate dintre adulții sub 50 de ani, potrivit Pew Research Center. Cercetătorii de la FSU au analizat 22 de milioane de cuvinte din podcasturi și alte conversații nescriptate și au descoperit o creștere semnificativă a termenilor specifici AI în limbajul vorbit.

„Întrebarea-cheie este dacă limbajul se schimbă pentru că repetăm ce sugerează un program sau pentru că AI începe să influențeze direct sistemul nostru lingvistic”, explică Tom Juzek, profesor de lingvistică computațională și coordonatorul studiului.

Cuvinte care au devenit brusc populare

Cercetătorii au observat o creștere puternică în utilizarea unor termeni precum „a aprofunda”, „complex”, „a depăși” sau „meticulos”. Deși erau rareori folosiți în conversații spontane, aceste cuvinte și-au dublat frecvența după apariția ChatGPT.

Un detaliu interesant este că doar termenii specifici AI se răspândesc, nu și sinonimele lor. De exemplu, „a sublinia” a cunoscut o creștere masivă, în timp ce „a accentua” a rămas la același nivel.

Implicații etice

Specialiștii avertizează că fenomenul are și o dimensiune etică. Dacă AI modelează felul în care ne exprimăm, atunci și erorile sau biasurile acestor programe pot ajunge să influențeze comportamentele umane.

„Limbajul este cel mai puternic instrument de comunicare pe care îl avem. Să înțelegem cum îl afectează AI este esențial”, spune Bryce Anderson, unul dintre autorii studiului.

Ce urmează

Echipa de la FSU a mai arătat anterior că AI produce schimbări majore în redactarea textelor științifice. Acum, noile date sugerează că efectul se extinde și asupra limbajului vorbit.

Rezultatele, publicate deocamdată pe platforma ArXiv, vor fi prezentate în octombrie la Conferința internațională privind AI, Etica și Societatea (AIES). Întrebarea care rămâne deschisă, spun autorii, este dacă AI doar amplifică schimbările naturale ale limbajului sau dacă le creează de la zero.