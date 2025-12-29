O companie energetică din Statele Unite intenționează să valorifice reactoare nucleare retrase din serviciu, provenite de pe portavioane și submarine ale Marinei SUA, pentru un proiect de centru de date propus în Oak Ridge, statul Tennessee, informează Bloomberg.

Inițiativa aparține HGP Intelligent Energy LLC și vizează asigurarea cantităților uriașe de energie necesare boomului inteligenței artificiale. În acest scop, compania a apelat la Departamentul Energiei al SUA. Proiectul ar urma să furnizeze aproximativ 450–520 de megawați de electricitate în regim continuu, suficient pentru a acoperi consumul a aproape 360.000 de locuințe.

Reactoarele navelor militare, adaptate pentru uz civil

Compania susține că aceste reactoare, proiectate inițial pentru a oferi energie fiabilă și de lungă durată în condiții militare extreme, ar putea fi adaptate pentru a furniza electricitate constantă, fără emisii de carbon, centrelor de date, într-un moment în care rețelele tradiționale sunt supuse unei presiuni tot mai mari. Un număr mic de reactoare ar putea produce împreună câteva sute de megawați.

Portavioanele și submarinele americane sunt echipate, fiecare, cu câte două reactoare: unități A4W fabricate de Westinghouse Electric Co. sau reactoare din clasa S8G produse de General Electric. Reconfigurarea a două astfel de reactoare ar costa între 1 și 4 milioane de dolari pe megawatt, o fracțiune din costul construirii unui reactor nuclear nou, potrivit propunerii. Planul HGP include și un mecanism de împărțire a veniturilor cu guvernul, precum și crearea unui fond pentru dezafectare.

Energie pentru centre de calcul intensive

Conform documentației, un număr redus de reactoare ar putea genera colectiv câteva sute de megawați, suficienți pentru a susține facilități de calcul extrem de consumatoare de energie, și să reducă în același timp dependența de combustibilii fosili. Proiectul este analizat în coordonare cu Departamentul Energiei al SUA și ar urma să se bazeze pe sprijin financiar federal, inclusiv garanții de împrumut, alături de investiții private substanțiale pentru acoperirea costurilor de relocare, recondiționare și conformare cu reglementările.

Susținătorii consideră că această abordare ar putea reprezenta o alternativă viabilă față de construirea unor centrale nucleare complet noi, proiecte care se confruntă adesea cu termene foarte lungi și costuri ridicate.

Rezerve și critici

Ideea a stârnit și scepticism în rândul experților, care subliniază că reactoarele navale sunt optimizate pentru propulsie, nu pentru alimentarea rețelelor electrice.

Acestea, susțin scepticii, folosesc combustibil puternic îmbogățit, ceea ce ridică probleme de reglementare și securitate, și ar necesita reproiectări ample și evaluări stricte de siguranță înainte de a putea funcționa în context civil.