ChatGPT, deși promovat ca un asistent personal extrem de capabil, continuă să ofere răspunsuri contradictorii atunci când utilizatorii îl întreabă cât este ceasul. Uneori recunoaște că nu are acces la ora curentă, alteori oferă o oră eronată, iar în anumite momente afișează ora corectă doar pentru a greși câteva minute mai târziu, conform unui test realizat de publicația TheVerge.

Experții citați în articol explică faptul că limitarea provine din modul de funcționare al modelelor de limbaj. „Un model de limbaj lucrează în propriul său spațiu al cuvintelor. El face referire doar la informațiile care au intrat în acest spațiu”, spune cercetătorul Yervant Kulbashian, comparând ChatGPT cu un naufragiat pe o insulă fără ceas. Fără acces nativ la timpul real, AI-ul poate afla ora doar printr-o acțiune explicită, precum o căutare online.

OpenAI confirmă această limitare. Compania precizează că modelele din spatele ChatGPT „nu au acces integrat la ora curentă” și pot obține informații precise doar atunci când funcția de căutare sau accesul la ceasul dispozitivului este activat.

Profesorul Pasquale Minervini, de la Universitatea din Edinburgh, explică și un compromis tehnic important: de fiecare dată când ChatGPT verifică ora, acea informație ocupă spațiu în „context window”, memoria temporară limitată a modelului. Actualizările dese ar genera „zgomot”, riscând să confuzeze modelul.

Mai mult, cercetările lui Minervini arată că dificultățile legate de timp nu se opresc aici. Modelele AI se descurcă slab și în sarcini precum citirea ceasurilor analogice sau interpretarea calendarelor.

În practică, utilizatorii pot obține ora exactă de la ChatGPT doar dacă îl instruiesc explicit să caute această informație sau dacă îi oferă acces direct la resursele dispozitivului. În rest, chatbotul tinde să prezică răspunsuri „plauzibile”, fără să știe cu adevărat dacă sunt corecte.