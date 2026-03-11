China a transmis miercuri un avertisment administraţiei americane, afirmând că utilizarea excesivă a inteligenţei artificiale (AI) în domeniul militar ar putea conduce la un scenariu distopic asemănător cu filmul „Terminator”, unde maşinăriile preiau controlul, relatează AFP, citată de Agerpres.

Discuţiile privind aplicaţiile militare ale AI se află în centrul dezbaterilor din Statele Unite. Administraţia preşedintelui Donald Trump se confruntă cu start-up-ul american Anthropic, căruia i-a impus sancţiuni.

Compania refuză să permită armatei americane să utilizeze tehnologia sa fără restricţii, în special pentru supraveghere în masă sau automatizarea atacurilor letale.

„Urmărirea militarizării inteligenţei artificiale fără limite, folosirea ei pentru a încălca suveranitatea altor naţiuni și lăsarea algoritmilor să deţină puterea de viaţă sau de moarte asupra oamenilor nu doar subminează responsabilităţile etice în război, dar poate duce şi la pierderea controlului tehnologic”, a declarat Jiang Bin, purtător de cuvânt al Ministerului Apărării din China.

Acesta a subliniat că „o distopie precum cea din filmul american Terminator ar putea deveni realitate într-o zi”. Lansat în 1984, Terminator prezintă un viitor apocaliptic în 2029, în care roboţi controlaţi de o inteligenţă artificială superioară luptă împotriva oamenilor.

Săptămâna trecută, Departamentul Apărării al SUA a adăugat Anthropic pe lista companiilor considerate „risc de securitate naţională pentru aprovizionările” Pentagonului, ca urmare a refuzului grupului de a elimina restricţiile privind utilizarea AI.

Această desemnare obligă toţi furnizorii să oprească imediat folosirea asistentului generativ Claude în activităţile pentru Departamentul de Justiţie.

Acţiunea vine după declaraţia lui Donald Trump, care, la sfârşitul lunii februarie, a ordonat tuturor agenţiilor guvernamentale să „înceteze imediat orice utilizare a tehnologiei Anthropic”.

Mai multe publicaţii indică faptul că modelele de AI ale Anthropic au fost folosite în pregătirea ofensivei americano-israeliene împotriva Iranului.