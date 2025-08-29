China vrea să evite „concurența haotică” în inteligența artificială / Lecția învățată din industria auto, unde supracapacitatea și competiția excesivă au generat probleme

China a transmis că va lua măsuri pentru a preveni „concurența haotică” în sectorul inteligenței artificiale, un domeniu aflat într-o expansiune accelerată și considerat strategic pentru viitorul economiei naționale. Autoritățile de la Beijing vor să evite risipirea resurselor prin investiții redundante, în timp ce își propun să transforme AI într-un pilon central al dezvoltării economice, potrivit Bloomberg.

Comisia Națională pentru Dezvoltare și Reformă (NDRC) a anunțat că fiecare provincie va fi încurajată să-și dezvolte propriile proiecte de inteligență artificială într-un mod coordonat și complementar, valorificând avantajele specifice ale regiunilor. „Vom evita cu hotărâre concurența haotică sau abordarea de tip ‘toată lumea urmează trendul’”, a declarat Zhang Kailin, oficial al NDRC. Acesta a subliniat că proiectele trebuie să fie construite pe baza resurselor și a fundației industriale existente la nivel local.

Mesajul se aliniază atenționărilor recente ale președintelui Xi Jinping, care a cerut autorităților să fie prudente cu privire la investițiile excesive în domeniul AI. Beijingul vrea să prevină o situație asemănătoare cu cea din industria vehiculelor electrice, unde competiția puternică și supracapacitatea de producție au dus la presiuni deflaționiste și la o volatilitate ridicată a pieței.

Inteligența artificială a fost identificată de guvernul chinez ca o nouă sursă de creștere economică și o zonă esențială în competiția tehnologică cu Statele Unite. În acest sens, la începutul săptămânii a fost publicat un plan de acțiune național care vizează accelerarea dezvoltării, a aplicării și a guvernanței AI. Documentul prevede un cadru mai clar de coordonare și sprijin, atât pentru inițiativele publice, cât și pentru companiile private.

Oficialii NDRC au precizat că noua strategie urmărește să ofere un sprijin suplimentar firmelor inovatoare, cu potențial de a deveni „cai negri” în domeniu – expresie folosită pentru a desemna startup-urile capabile să surprindă piața prin inovații rapide și competitive. Un exemplu în acest sens este compania chineză DeepSeek, care a câștigat vizibilitate la nivel global în acest an datorită unui model AI performant și, în același timp, mai eficient din punct de vedere al costurilor.

Succesul acestei companii a declanșat o adevărată efervescență pe piața internă, atrăgând atât capital privat, cât și interes din partea autorităților. O analiză Bloomberg arată că firmele chineze se pregătesc să instaleze peste 115.000 de cipuri AI produse de Nvidia în centrele de date din regiunile vestice ale țării, investiție care subliniază amploarea și intensitatea actualei curse tehnologice.

Pentru Beijing, obiectivul principal rămâne crearea unui ecosistem AI sustenabil, capabil să stimuleze creșterea economică pe termen lung, dar fără a repeta greșelile altor industrii emergente unde competiția excesivă a dus la dezechilibre. Prin limitarea suprainvestițiilor și printr-o coordonare mai strânsă la nivel național, guvernul încearcă să asigure un cadru în care resursele să fie utilizate eficient, iar inovația să fie sprijinită într-un mod durabil.

Astfel, politica actuală reflectă atât dorința de a menține controlul asupra direcției în care se dezvoltă AI în China, cât și necesitatea de a evita fragmentarea și duplicarea inutilă a proiectelor la nivel local. În același timp, autoritățile transmit semnalul că susțin startup-urile și companiile private, considerate esențiale pentru dinamismul și competitivitatea industriei de inteligență artificială.