Cisco lansează cipul P200 destinat interconectării centrelor de date AI aflate la mari distanțe / Noul cip înlocuiește 92 de unități și consumă cu 65% mai puțină energie

Cisco Systems a lansat un nou cip de rețea dedicat conectării centrelor de date pentru inteligența artificială (AI), într-un moment în care marile companii tehnologice caută soluții pentru a interconecta infrastructuri tot mai extinse și dispersate. Noul cip, denumit P200, este deja adoptat de diviziile de cloud computing ale Microsoft și Alibaba, potrivit informațiilor transmise de Reuters.

Urmărește cele mai noi producții video TechRider.ro - articolul continuă mai jos -

Cipul P200 reprezintă răspunsul Cisco la competiția din partea producătorilor precum Broadcom, și este piesa centrală a unui nou echipament de rutare lansat simultan de companie. Acesta este proiectat să lege centre de date situate la distanțe de mii de kilometri, permițându-le să funcționeze împreună ca un singur sistem masiv de calcul.

„Acum spunem: „procesul de antrenare este atât de mare încât am nevoie să conectez mai multe centre de date între ele’”, a declarat Martin Lund, vicepreședinte executiv al diviziei de hardware comun din cadrul Cisco. „Iar acestea pot fi situate la peste 1.000 de mile distanță.”

În interiorul acestor centre de date, companii precum Nvidia conectează zeci de mii, iar în curând sute de mii de cipuri de procesare, pentru a lucra coordonat în antrenarea modelelor AI. Noul echipament al Cisco are rolul de a extinde această interconectivitate dincolo de limitele unui singur centru, permițând mai multor locații să colaboreze ca un singur sistem.

Creșterea cererii de energie electrică este un alt factor care determină companiile să distribuie infrastructura în zone diferite. „Centrele de date consumă cantități uriașe de energie, iar firmele AI le amplasează oriunde pot obține energie electrică”, a explicat Lund. Exemple recente includ mutările unor operatori importanți: Oracle și OpenAI au ales Texasul, iar Meta Platforms dezvoltă centre similare în Louisiana.

Cisco nu a precizat valoarea investiției realizate pentru dezvoltarea noului cip și a routerului asociat, și nici estimările de vânzări, dar compania a menționat câteva performanțe tehnice importante. Conform datelor prezentate, P200 înlocuiește 92 de cipuri separate cu unul singur, reducând complexitatea și costurile de producție, iar noul echipament rezultat consumă cu 65% mai puțină energie decât dispozitivele comparabile.

Unul dintre aspectele tehnice cheie ale acestui proiect este sincronizarea datelor între mai multe centre, fără pierderi. Acest lucru este posibil printr-o tehnologie numită „buffering„, la care Cisco lucrează de mai multe decenii.

„Pe măsură ce cloud-ul și AI-ul se extind, este nevoie de rețele mai rapide, cu o capacitate mai mare de stocare temporară pentru a absorbi vârfurile de trafic de date”, a declarat Dave Maltz, vicepreședinte al diviziei Azure Networking de la Microsoft. „Ne bucurăm să vedem că P200 aduce inovație și mai multe opțiuni în acest domeniu.”

Prin acest nou cip și router, Cisco își consolidează poziția pe piața infrastructurilor AI, unde cererea pentru echipamente de rețea performante și eficiente energetic este în continuă creștere.

Lansarea P200 marchează un pas semnificativ în direcția conectării eficiente a centrelor de date la scară globală, într-un moment în care companiile de tehnologie caută soluții sustenabile pentru a susține expansiunea accelerată a inteligenței artificiale.