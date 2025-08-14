Co-fondatorul xAI, Igor Babușkin, îl părăsește pe Elon Musk pentru a-și lansa propria firmă de investiții în AI

Igor Babușkin, co-fondator al startup-ului xAI al lui Elon Musk, și-a anunțat plecarea din companie miercuri, printr-o postare pe X, marcând un nou capitol în cariera sa. Babukin a condus echipele de inginerie de la xAI și a contribuit la transformarea startup-ului într-un jucător important în domeniul inteligenței artificiale, la doar câțiva ani de la înființare, scrie TechCrunch.

„Astăzi a fost ultima mea zi la xAI, compania pe care am ajutat-o să fie fondată împreună cu Elon Musk în 2023”, a scris Babușkin. „Îmi amintesc încă ziua în care l-am întâlnit pentru prima dată pe Elon; am discutat ore întregi despre AI și despre ce ne-ar putea aduce viitorul. Am simțit amândoi că era nevoie de o companie de AI cu o misiune diferită”.

Babușkin își va concentra eforturile pe propria firmă de venture capital

Babușkin își va concentra eforturile pe propria firmă de venture capital, Babușkin Ventures, care va sprijini cercetarea în domeniul siguranței AI și va finanța startup-uri „care avansează umanitatea și descoperă misterele universului nostru.” Ideea firmei i-a venit după o cină cu Max Tegmark, fondatorul Future of Life Institute, unde au discutat despre construirea în siguranță a sistemelor AI pentru binele generațiilor viitoare.

Plecarea sa survine după câteva luni tumultoase pentru xAI, marcat de scandaluri legate de chatbot-ul companiei, Grok. Printre incidente: Grok cita opiniile personale ale lui Musk la întrebări controversate, a făcut afirmații antisemitice și s-a autointitulat „Mechahitler”, iar recent a fost introdusă o funcție ce permitea generarea de videoclipuri AI cu personaje publice în ipostaze nud.

Babușkin părăsește xAI la momentul potrivit

Chiar și așa, modelele xAI rămân competitive în comparație cu OpenAI, Google DeepMind și Anthropic. Babușkin a fost anterior cercetător la Google DeepMind, unde a contribuit la AlphaStar, AI-ul capabil să învingă cei mai buni jucători la StarCraft, și a lucrat la OpenAI înainte de lansarea ChatGPT.

În postarea sa, Babușkin a rememorat provocările construirii supercomputerului xAI din Memphis, Tennessee, considerat „imposibil” de veteranii industriei, și impactul ecologic al turbinelelor pe gaz folosite temporar pentru alimentarea clusterului AI.

Privind înapoi, Babușkin descrie experiența la xAI ca pe una de părinte mândru: „Am învățat două lecții de neprețuit de la Elon: fii neînfricat când vine vorba să te implici personal în probleme tehnice și ai un simț maniacal al urgenței”.