Comisia Europeană a lansat marți o nouă platformă bazată pe inteligență artificială, numită TraceMap, care promite să schimbe modul în care sunt depistate fraudele alimentare și produsele contaminate pe piața europeană.

Noul instrument digital va fi utilizat de autoritățile naționale din toate statele membre ale Uniunii Europene pentru a identifica mai rapid riscurile legate de siguranța alimentelor și pentru a coordona mai eficient investigațiile.

Potrivit unui comunicat al Comisiei Europene, platforma ar trebui să contribuie direct la consolidarea protecției consumatorilor și la îmbunătățirea cooperării între instituțiile responsabile de controlul alimentelor, transmite Mediafax.

Inteligența artificială analizează lanțul alimentar

TraceMap folosește inteligența artificială pentru a procesa rapid volume mari de date din sectorul agroalimentar.

Ideea din spatele platformei este clară: identificarea mai rapidă a problemelor care pot apărea în lanțul de aprovizionare.

Prin centralizarea și analizarea unor seturi extinse de informații, platforma poate îmbunătăți evaluările de risc privind siguranța alimentară. În același timp, sistemul permite investigatorilor să descopere mai ușor legăturile dintre operatori, transporturi și expediții suspecte.

Cu alte cuvinte, atunci când apare un semnal de alarmă – de exemplu un posibil caz de contaminare sau o suspiciune de fraudă – platforma poate urmări traseul produsului în întregul lanț agroalimentar.

Rechemări mai rapide ale produselor nesigure

Autoritățile europene spun că acest lucru ar putea accelera semnificativ reacția instituțiilor. Odată identificat un risc, TraceMap permite monitorizarea întregului lanț de aprovizionare, ceea ce face posibilă retragerea mai rapidă de pe piață a produselor nesigure sau frauduloase.

Platforma este disponibilă deja pentru autoritățile naționale din toate statele membre. Prin utilizarea acesteia, inspectorii vor putea direcționa mai bine controalele și vor avea acces la instrumente suplimentare pentru investigații detaliate.

Comisia Europeană susține că noul sistem va crește precizia controalelor și va accelera identificarea operatorilor suspectați de fraudă. În același timp, investigatorii vor putea depista mai rapid focarele de toxiinfecție alimentară și vor elimina mai eficient produsele neconforme de pe piață.

Control mai strict asupra importurilor alimentare

Un alt obiectiv important al platformei este reducerea vulnerabilităților din lanțul agroalimentar european. TraceMap ar trebui să ajute statele membre să identifice mai ușor lacunele din sistemul de control și să își consolideze măsurile antifraudă.

De asemenea, instrumentul digital va contribui la o supraveghere mai atentă a mărfurilor alimentare importate în Uniunea Europeană, un aspect considerat esențial pentru protejarea pieței interne și a consumatorilor.

Prin această platformă, Comisia Europeană încearcă să introducă o abordare mai modernă în domeniul siguranței alimentare, folosind analiza datelor și inteligența artificială pentru a detecta mai rapid riscurile dintr-un sector extrem de complex.