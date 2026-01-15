Comisia Europeană alocă peste 307 milioane de euro pentru AI, robotică și tehnologii cuantice

Comisia Europeană a anunțat joi lansarea a două noi cereri de propuneri în cadrul clusterului „Dezvoltarea digitală, industria și spațiul” al programului Orizont Europa (Horizon Europe), prin care vor fi alocate 307,3 milioane de euro pentru consolidarea inovării digitale și a competitivității Europei, potrivit unui comunicat transmis de Executivul comunitar, citat de Agerpres.

Urmărește cele mai noi producții video TechRider.ro - articolul continuă mai jos -

Din această sumă, 221,8 milioane de euro sunt dedicate unei inițiative axate pe dezvoltarea serviciilor de inteligență artificială (IA) de încredere, a serviciilor de date inovatoare și pe asigurarea autonomiei strategice a UE. Cererea de propuneri vizează proiecte care sprijină strategia Apply AI, precum și domenii conexe, inclusiv robotica, tehnologiile cuantice, fotonica și mediile virtuale. Totodată, peste 40 de milioane de euro sunt alocate inițiativei „Open Internet Stack”, care urmărește dezvoltarea atât a aplicațiilor pentru utilizatorii finali, cât și a tehnologiilor integrate pentru bunurile digitale comune suverane europene.

O sumă suplimentară de 85,5 milioane de euro va fi destinată celei de a doua cereri de propuneri, concentrată pe autonomia strategică deschisă în ceea ce privește tehnologiile digitale și materiile prime emergente. Proiectele finanțate vor aborda agenți IA de generație următoare, robotica pentru aplicații industriale și de servicii, precum și dezvoltarea de noi materiale cu funcționalități avansate de detectare.

Aceste investiții fac parte din strategia Comisiei de a stimula inovarea durabilă și de a menține poziția de lider a Europei în domeniul tehnologiilor digitale strategice. Clusterul „Dezvoltarea digitală, industria și spațiul” este conceput pentru a accelera competitivitatea Europei în sectoare cheie, precum IA, tehnologiile cuantice, viitoarele rețele digitale și mediile virtuale.

Cererile sunt deschise întreprinderilor, administrațiilor publice, mediului academic și altor entități din statele membre ale UE și din țările partenere, potrivit Comisiei Europene, care subliniază importanța alinierii acestor proiecte la factorul uman și la standardele europene de inovare durabilă.