Qatar încearcă să recupereze teren în competiția regională pentru dezvoltarea infrastructurii de inteligență artificială, într-un context în care Arabia Saudită și Emiratele Arabe Unite au deja un avans clar. Strategia Doha se bazează pe un atu esențial: energia abundentă și ieftină, combinată cu capacitatea statului de a finanța proiecte de mare anvergură, potrivit Reuters.

Urmărește cele mai noi producții video TechRider.ro - articolul continuă mai jos -

Cel mai important pas făcut până acum este lansarea Qai, o inițiativă susținută de fondul suveran al Qatarului, evaluat la aproximativ 526 de miliarde de dolari, și de un joint venture de 20 de miliarde de dolari cu grupul Brookfield. Proiectul marchează cea mai ambițioasă intrare a Qatarului în sectorul AI, un domeniu care influențează deja profund tehnologia, economia și piețele globale.

Competiția regională pentru diversificare economică

Qai se alătură investițiilor masive anunțate în Arabia Saudită, precum și în Abu Dhabi și Dubai, în cadrul eforturilor mai largi ale statelor din Golf de a-și diversifica economiile și de a reduce dependența de veniturile din petrol. În ultimii ani, regiunea a devenit una dintre cele mai active piețe emergente pentru centrele de date și infrastructura de calcul necesară AI.

Obstacole structurale și cerințe de guvernanță

Cu toate acestea, avantajul energetic nu este suficient. Analiștii subliniază că ambițiile statelor din Golf se lovesc de obstacole structurale care merg dincolo de construcția de centre de date. Printre acestea se numără necesitatea adoptării unor reguli de guvernanță a datelor compatibile cu standardele occidentale, accesul la cipuri avansate supuse controalelor de export ale Statelor Unite și atragerea de specialiști într-o piață globală extrem de competitivă.

„Componenta-cheie este capacitatea Qatarului de a emula politica americană privind confidențialitatea datelor. La nivel global, cel mai mare obstacol pentru implementarea pe scară largă a inteligenței artificiale este cel de reglementare”, a declarat Stephen Beard, director global pentru centre de date la Knight Frank.

Calendarul și contextul lansării

Autoritățile de la Doha au oferit puține detalii despre structura și calendarul Qai. Lansarea proiectului are loc însă într-un moment în care cererea pentru infrastructură AI crește rapid, pe măsură ce companiile investesc în tehnologie pentru a-și eficientiza operațiunile și a reduce costurile.

„Cererea de putere de calcul este atât de mare încât orice nouă dezvoltare de infrastructură într-o țară bogată în energie, care asigură și finanțarea, este o veste binevenită pentru hyperscalerii americani. În această fază, există loc pentru mai mulți jucători”, a spus Mohammed Soliman, cercetător principal la Middle East Institute din Washington.

Avantajul energetic și provocările climatice

Avantajul competitiv al Qatarului este legat direct de costul scăzut al electricității, un factor esențial într-o industrie extrem de intensivă energetic. Acest lucru poate compensa costurile ridicate de răcire generate de climatul deșertic. Potrivit datelor Emirates NBD, eficiența energetică a centrelor de date din Orientul Mijlociu, măsurată prin indicatorul PUE, este în medie de 1,79, comparativ cu 1,56 la nivel global.

Comparații regionale: capacitate și infrastructură

Estimările arată că Qatar ar putea ajunge la o capacitate de 1,5–2 gigawați până în 2030, dacă menține energia ieftină și accelerează dezvoltarea proiectelor. Prin comparație, Arabia Saudită vizează 6 gigawați până în 2034, iar Emiratele Arabe Unite dezvoltă un campus AI de 5 gigawați, care ar urma să fie printre cele mai mari din lume, în afara Statelor Unite.

În prezent, Emiratele Arabe Unite găzduiesc aproximativ 35 de centre de date, Arabia Saudită în jur de 20, iar Qatar doar cinci. Statele Unite au peste 5.000. „Qatar a intrat târziu într-o competiție dominată de patru jucători majori. Are unele avantaje, însă vecinii săi sunt într-o poziție mult mai puternică în ceea ce privește dimensiunea și capacitatea proiectelor.”, a declarat Marc Einstein, director la Counterpoint Research.

Accesul la tehnologie avansată și cerințele SUA

Dincolo de infrastructură, respectarea regulilor internaționale rămâne esențială. Accesul la cele mai avansate cipuri AI, inclusiv procesoarele de ultimă generație produse de Nvidia, depinde de respectarea strictă a cerințelor impuse de autoritățile americane. „SUA vor să aibă o vizibilitate clară asupra fiecărui cip, cine îl folosește și ce rețele atinge. Acest lucru implică raportări detaliate și verificări continue”, a spus Soliman.

În acest context, evoluția proiectului Qai va fi atent urmărită, atât de industria tehnologică globală, cât și de partenerii internaționali.