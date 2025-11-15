Compania chineză Baidu lansează noi procesoare AI și produse de supercalcul

Baidu a lansat două noi procesoare pentru inteligență artificială, afirmând că produsele pot oferi companiilor chineze putere de calcul mai performantă, la costuri reduse și controlată la nivel național, notează Reuters.

Urmărește cele mai noi producții video TechRider.ro - articolul continuă mai jos -

Tensiunile crescânde dintre Statele Unite și China au dus la restricții privind exporturile de cipuri AI avansate din SUA către firmele chineze, determinând multe dintre acestea să își dezvolte propriile procesoare sau să caute alternative interne.

Compania a declarat la conferința anuală de tehnologie Baidu World că M100, un cip axat pe inferență, urmează să fie lansat la începutul anului 2026. M300, capabil atât de antrenare, cât și de inferență, este programat pentru începutul anului 2027.

Antrenarea construiește modele AI prin învățarea de tipare din seturi mari de date, în timp ce inferența utilizează aceste modele pentru a face predicții și a procesa solicitările utilizatorilor.

Baidu, care dezvoltă cipuri proprii din 2011, a anunțat, de asemenea, două produse numite supernode. Astfel de produse utilizează capacități avansate de rețea, conectând mai multe cipuri și încercând să compenseze limitările performanței individuale a cipurilor.

Huawei a lansat un produs similar numit CloudMatrix 384, care cuprinde 384 de cipuri Ascend 910C, pe care observatorii din industrie le consideră mai puternice decât GB200 NVL72 de la Nvidia, unul dintre cele mai avansate produse la nivel de sistem ale producătorului american de cipuri. Huawei a anunțat în septembrie că va lansa produse supernode mai puternice în următorii ani.

Tianchi 256 de la Baidu, care va fi compus din 256 de cipuri P800, va fi disponibil în prima jumătate a anului viitor. O altă versiune mai performantă, care utilizează 512 dintre aceste cipuri, va fi lansată în a doua jumătate a anului.

Compania a prezentat, de asemenea, o nouă versiune a modelului său lingvistic de mari dimensiuni Ernie, despre care a afirmat că excelează nu numai în procesarea textului, ci și în analiza imaginilor și a videoclipurilor.