Controverse în social media după lansarea noului model AI Gemini 2.0 Flash de la Google: Utilizatorii îl folosesc pentru a scoate watermark-urile de pe fotografiile stock

Utilizatorii de pe rețelele de socializare au descoperit un caz controversat de utilizare a noului model AI Gemini de la Google: eliminarea watermark-urilor de pe imagini, inclusiv din imaginile publicate de Getty Images și de alte firme cunoscute de stock media, relatează TechCrunch.

Săptămâna trecută, Google a extins accesul la funcția de generare de imagini a modelului Gemini 2.0 Flash, care permite modelului să genereze și să editeze în mod nativ conținutul imaginilor. Este o capacitate puternică, după toate aparențele. Dar, de asemenea, pare să aibă puține bariere de protecție. Gemini 2.0 Flash va crea fără probleme imagini care înfățișează celebrități și personaje protejate prin drepturi de autor și – așa cum am menționat mai devreme – va elimina watermark-urile din fotografiile existente.

New skill unlocked: Gemini 2 Flash model is really awesome at removing watermarks in images! pic.twitter.com/6QIk0FlfCv

După cum au remarcat mai mulți utilizatori X și Reddit, Gemini 2.0 Flash nu va elimina doar watermark-urile, ci va încerca să umple orice gol creat de ștergerea acestora. Și alte instrumente bazate pe inteligență artificială fac acest lucru, dar Gemini 2.0 Flash pare să fie extrem de priceput la această sarcină – și poate fi utilizat gratuit.

Gemini 2.0 Flash, available in Google's AI studio, is amazing at editing images with simple text prompts.

It also can remove watermarks from images (and puts its own subtle watermark in instead 🤣) pic.twitter.com/ZnHTQJsT1Z

— Tanay Jaipuria (@tanayj) March 16, 2025